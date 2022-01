Wir müssen leider draußen bleiben

Tom Weller/dpa-Pool/dpa Olympiasieger unter sich: Der Mann vom Tennis und als Staffage die vier Damen von der Radrennbahn (Baden-Baden, 19.12.2021)

Weitspringerin Malaika Mihambo, Tennisprofi Alexander Zverev sowie der Bahnradvierer der Frauen mit Lisa Brennauer, Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger – in Tokio allesamt mit Olympiagold dekoriert, wurden kürzlich zu den »Sportlern des Jahres« 2021 gekürt. Eine Wahl, die für die »Finals 2022« reichlich Brisanz verspricht. Traditionell wurde die Gala im Kurhaus zu Baden-Baden von jenem Sender präsentiert, der sein »Aktuelles Sportstudio« regelmäßig ausfallen lässt, sobald der bezahlte Fußball samstags nicht rollt. Wie es die Mainzer mit den kleinen olympischen Sportarten halten, davon bekam das Publikum bei der Ehrung einmal mehr einen Begriff. Etwa als die Olympiasiegerinnen Aline Rotter-Focken und Ricarda Funk, bei den Frauen auf Platz zwei und drei gewählt, doch bitte in zwei Sätzen einmal für ihre Sportarten Ringen und Kanuslalom werben sollten. Eine Aufforderung, die durch die Blume jedem signalisierte: Nutzt die paar Sekunden hier, denn bis zu den nächsten Sommerspielen 2024 in Paris werden ringende bzw. durchs wilde Wasser paddelnde Athletinnen bei uns nicht mehr vorkommen.

Ein Schicksal, das zum Beispiel auch die deutschen Tischtennismänner zur Genüge kennen, die bei den Mannschaften hinter den olympischen Dressurreiterinnen auf Rang drei gewählt wurden. Neulich von den TT-Weltmeisterschaften im texanischen Houston, als Timo Boll Bronze im Einzel im hohen Spitzensportalter von 40 Jahren gewann, gab es für den ZDF-Gucker wie für den öffentlich-rechtlichen Zuschauer insgesamt keinen einzigen Ballwechsel zu sehen. Genauso konsequent wurden dem Fernsehpublikum Live-Sequenzen von der jüngst zu Ende gegangenen WM im Frauenhandball vorenthalten.

Ihren Höhepunkt erreichte die Heuchelei bei den »Sportlern des Jahres«, als das Moderatorenduo Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne die siegreichen Bahnradfahrerinnen auf die Bühne bat und mit ihnen über ihre goldgeschmückten Weltrekordfahrten im olympischen Velodrom plauderte. Fünf Tage vorher war bekanntgeworden, dass ZDF und ARD eben jene Radsportdisziplin bei den »Finals 2022« in Berlin nicht dabeihaben wollen, wenn an der Spree zwischen dem 23. und dem 26. Juni deutsche Meisterschaften in 15 Sportarten quasi zum Paket geschnürt werden. Die »Mannschaft des Jahres« wird dann auf öffentlich-rechtlichen Wunsch außen vor, nicht gewollt und ausgeschlossen sein.

Leider blieb der Protest der soeben geehrten Radsportlerinnen bei der Gala in Baden-Baden aus. Schade drum. Zu gern würde der Sportfreund zu Hause miterleben, wie sich die kleinen Sportarten und ihre Protagonisten endlich gegen ihr Mauerblümchendasein vor laufender Kamera wehren. Vielleicht eines der Neujahrsvorhaben nicht nur für ausgezeichnete und zugleich ausgebootete Bahnradfrauen.