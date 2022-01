Briefing für Biden. Von Pierre Deason-Tomory

Pavlo Bagmut/Ukrinform/imago images »Wen hatten denn bloß die wirren Deutschen in der Ukraine?« »Klitschko. Einen Boxer«

Vor dem Telefonat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenskij am Sonntag empfing US-Präsident Joseph Biden seinen Sicherheitsberater Jake Sullivan zum Vorgespräch.

Jake!

Mister President!

Wie geht es dir? Hast du Gottes Trost gefunden nach dem schmerzlichen Tod deiner Frau?

Margaret erfreut sich bester Gesundheit, Mister President.

Aber ich war doch auf ihrer Beerdigung!

Das war die Beisetzung von Mar­sha, der Frau von John.

Aber das macht doch gar nichts, Jake. Bitte, nimm Platz. Worüber soll ich reden mit dem Präsidenten von – äh – Weißrussland?

Das Land nennen wir jetzt Belarus, aber Sie –

Ah, sehr schön: Bäila-Ruuss!

… Sie werden ein Videotelefonat mit dem ukrainischen Präsidenten führen.

Ah, Lukaschenkow, richtig.

Nicht ganz, Lukaschenko ist der Präsident von Belarus und –

Sag ich doch, der Kerl, der nicht zu Russland gehören will.

Ja, schon, der will das eigentlich auch nicht, aber Sie werden mit Wolodimir Selenskij sprechen, dem Präsidenten der Ukraine.

Also mit dem Präsidenten, der zu Russland gehören will?

Nein, noch mal: Das ist Lukaschenko. Lukaschenko will EIGENTLICH nicht, muss aber wollen, und Selenskij will ÜBERHAUPT nicht.

Was will er dann?

In die NATO.

Das ist doch großartig, John! Oder spricht etwas dagegen?

Ja, die Ukrainer führen gerade Krieg.

Gegen Belarus?

Gegen die Russen im Osten der Ukraine.

Ich dachte, die Russen stehen VOR der Grenze, oder hat die Ukrai­ne die Russen IN Russland angegriffen?

Nein, Mister President. Also: Die Ukraine führt Krieg gegen Russen in der Ukraine, und die Russen in Russland stehen mit ihrer Armee in Russland.

Diese verdammten Polacken! Was für ein Durcheinander! Das ist besorgniserregend, Jake.

Das haben Sie vor drei Tagen auch zu Putin gesagt.

Das war der russische Kerl in Russland?

Ja.

Und Selenskij ist unser Mann in Kiew? Und der hat dieses ganze Schlamassel angerichtet?

Ja.

Könnten wir nicht einfach einen neuen Präsidenten installieren? Wen haben die klugen Deutschen in der Ukraine?

Klitschko. Einen Boxer.

Einen Boxer? Grundgütiger! Wie sind die auf die Idee verfallen, sich einen Boxer als Marionette zu halten?

Nun ja.

Was heißt »nun ja«?

Unser Mann in Kiew ist Fernsehkomiker.