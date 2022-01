Samenschau

Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt widmet sich im Jahr 2022 schwerpunktmäßig Friedrich von Hardenberg alias Novalis. Anlass ist der 250. Geburtstag des romantischen Dichters am 2. Mai. Wie die Stiftung am Montag in Halle verkündete, gewinnt Julia Rückert den von der Stiftung ausgerufenen Wettbewerb »Einheit mit der Natur – Eine Installation für den Geburtsort des Novalis«. Ab Mai 2022 wird demnach im Museum Schloss Oberwiederstedt eine Installation Rückerts zu sehen sein, in der die Keramikerin mit Nachbildungen von Samen blauer Blumen auf Novalis’ Fragment »Alles ist Samenkorn« referiert. (jW)