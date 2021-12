Silvester vor den Knast

Christian Mang Solidaritätsdemonstration für politische Gefangene (Berlin)

Seit Jahrzehnten ist es eine linke Tradition, am Silvesterabend um Mitternacht vor die Gefängnisse zu ziehen. So soll Solidarität mit politischen Gefangenen aber auch mit anderen, als Opfer des kapitalistischen Systems begriffenen, Inhaftierten gezeigt werden. Insbesondere anarchistischen Gruppen geht es darüber hinaus um eine »Gesellschaft ohne Knäste«. Auch in diesem Jahr finden in mehreren deutschen Städten solche Proteste statt.

In Berlin rufen antifaschistische Gruppen zu einer Demonstration »Gegen die Knastgesellschaft – Gegen das System« auf, die zur JVA Lichtenberg führen soll. Im Demonstrationsaufruf wird darauf hingewiesen, dass zahlreiche Inhaftierte eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen, weil sie eine Geldstrafe etwa wegen Schwarzfahrens nicht zahlen konnten. Die Silvesterdemonstration in Hamburg geht zur JVA Billwerder, in der der aus der Türkei stammende Kommunist Musa Asoglu wegen vermeintlicher Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung sowie mehrere Teilnehmer der Proteste gegen den G20-Gipfel im Jahr 2017 inhaftiert sind. In Stuttgart gehören »revolutionäre Silvesterspaziergänge« zur JVA Stammheim bereits seit dem Hungerstreik von RAF-Gefangenen im Jahr 1989 zur Tradition. Derzeit sind in Stammheim unter anderem der kurdische Aktivist Veysel S. sowie der wegen eines angeblichen Angriffs auf einen Faschisten verurteilte Antifaschist Dy inhaftiert. Für Freiburg war eine Antiknastdemo bereits für Donnerstag abend (nach jW-Redaktionsschluss) angekündigt. Dort befindet sich der seit 1996 inhaftierte Anarchist Thomas Meyer-Falk in Sicherungsverwahrung.