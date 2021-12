Dresden: »Beschleunigtes Verfahren« nach Drohung

Christoph Dernbach/dpa Online geäußerte Drohungen führen zuletzt häufiger zu Verfahren

Dresden. Wegen einer mutmaßlichen Bedrohung des Bürgermeisters von Altenberg in Sachsen soll sich ein 29jähriger in einem beschleunigten Verfahren vor dem Amtsgericht Dippoldiswalde verantworten. Die Staatsanwaltschaft Dresden habe einen entsprechenden Antrag gestellt, sagte ein Sprecher am Montag. Der Mann soll am 3. Dezember in einem Messengerdienst geschrieben haben, der Bürgermeister Thomas Kristen gehöre erschossen. Laut Staatsanwaltschaft prangten diese Worte unter einem Facebook-Screenshot, in dem Kristen die Corona-Beschränkungen als »notwendig« bezeichnet hatte. Laut Staatsanwaltschaft bestreitet der Mann die Vorwürfe. Das Amtsgericht Dippoldiswalde muss nun entscheiden, ob es den Fall in einem beschleunigten Verfahren verhandelt. (dpa/jW)