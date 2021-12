Assange-Verteidigung beantragt Einspruch

Henry Nicholls/Reuters Assanges Verlobte und Verteidigerin nachdem das Gericht dem US-Berufungsantrag stattgegeben hat (London, 10.12.2021)

London. Die Anwälte von Julian Assange haben die ersten Schritte für einen Einspruch gegen die Entscheidung eines britischen Gerichts über die mögliche Auslieferung des Wikileaks-Gründers in die USA unternommen. »Das Urteil des High Court in der Rechtssache USA gegen Assange wirft drei Rechtsfragen von allgemeiner öffentlicher Bedeutung auf, die sich auf die Verfahrens- und Menschenrechtsgarantien in einer Vielzahl anderer Fälle auswirken«, hieß es in einem Statement der Verteidiger, über das die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag berichtete. Diese würden sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben und der dadurch erfolgten Entgegennahme und dem Vertrauen auf die Zusicherungen der USA hinsichtlich der Haftbedingungen und der Behandlung, die dem gebürtigen Australier im Falle einer Auslieferung drohen.

Assanges Verlobte Stella Moris ergänzte, dass der Oberste Gerichtshof zunächst bestätigen müsse, dass mindestens einer der Berufungsgründe eine Rechtsfrage von allgemeiner öffentlicher Bedeutung ist, bevor der Antrag vom Obersten Gerichtshof – dem höchsten britischen Gericht – geprüft werden könne. Sie erwarte das nicht vor der dritten Januarwoche.

Ein Berufungsgericht in London hatte vor zwei Wochen das im Januar von einem untergeordneten Gericht verhängte Auslieferungsverbot für den Wikileaks-Gründer an die USA aufgehoben. Der 50jährige Journalist wird seit April 2019 im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh nahezu in Isolationshaft gehalten. Wir kürzlich bekannt wurde, erlitt Assange am ersten Tag der Berufungsverhandlung am 27. Oktober einen kleineren Schlaganfall von dem er neurologische Schäden davongetragen hat. (dpa/jW)