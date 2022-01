Der Gratisurlaub fällt aus

Carlos Garcia Rawlins/REUTERS Olympischer Zauber ade? Journalist auf der Treppe des nationalen Skisprungzentrums in Zhangjiakou

In einem Monat beginnen die Olympischen Winterspiele 2022 in Beijing. Die Vorfreude hält sich in Grenzen. Da ist zunächst die nicht enden wollende Coronapandemie, die wie schon bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio im vergangenen Juli die Frage aufwirft, ob internationale Veranstaltungen dieser Größenordnung überhaupt durchgeführt werden sollten. Doch die Spiele in Beijing wären auch ohne Corona kontrovers. Unmittelbar nachdem die chinesische Hauptstadt beim Kongress des Internationalen Olympischen Komitees (IOK) im Jahr 2015 zum Ausrichter der Spiele gewählt worden war, setzte eine Kritik ein, die bis heute nicht verstummt ist. Selbst Wintersportler, ansonsten mit politischen Aussagen eher zurückhaltend, schließen sich an. Skisprungweltmeister Markus Eisenbichler erklärte im Dezember in der ARD-»Sportschau« kategorisch: »Da gehören die Olympischen Spiele einfach nicht hin.«

In der Kritik an den Spielen in Beijing vermischt sich verschiedenes. Im Grunde gibt es drei Angriffslinien, nennen wir sie die »politische«, die »traditionalistische« und die »antikommerzielle«. Die politische geht davon aus, dass China ein unwürdiger Veranstalter der Spiele sei, weil die Regierung des Landes die Menschenrechte mit Füßen trete. Man verweist auf die Situation in Tibet und Xinjiang, auf politische Gefangene und die Niederschlagung der Protestbewegung in Hongkong. Die traditionalistische Linie meint, dass in China keine Olympischen Winterspiele stattfinden sollten, weil China kein Wintersportland sei. Die Bevölkerung würde sich für die Spiele nicht interessieren, die Stimmung sei mies, olympischer Zauber ade. Die antikommerzielle Linie betont, dass es angesichts ökologischer und sozialer Krisen zynisch sei, Milliarden von Euro für Sportstätten auszugeben, die ein paar Tage lang im Mittelpunkt der globalen Aufmerksamkeit stehen, um danach vergessen zu werden.

Was ist von diesen Angriffslinien zu halten? Die politische ist heuchlerisch. Ungeachtet der Probleme, die es in China gibt, zeigen sich die meisten politischen Kritiker der Spiele über Großveranstaltungen in Ländern begeistert, deren Regierungen imperialistische Kriege anzetteln, soziale Ungleichheit als marktwirtschaftliche Notwendigkeit abtun und strukturellen Rassismus, wenn überhaupt, mit leeren symbolischen Gesten bekämpfen. Wäre die Verletzung der Menschenrechte tatsächlich ein Hinderungsgrund für die Veranstaltung Olympischer Spiele, bliebe kaum ein Land als Veranstalter übrig. Konsequenz steht jedoch nicht hoch im Kurs. Selbst die größten Kritiker schrecken vor einem vollständigen Boykott der Spiele in Beijing zurück. Schließlich brauchen Fernsehsender ihre Quoten, Sponsoren Exponierung, die Sportindustrie neue Märkte. Also zaubert man Unsinn wie einen »diplomatischen Boykott« aus dem Hut, der nichts anderes bedeutet, als dass einige Staatsträger ausnahmsweise auf einen Gratisurlaub verzichten müssen.

Die traditionalistische Linie ist, vorsichtig formuliert, engstirnig. Zwar mögen Skispringen und Biathlon in China keine Massen ins Stadion bringen, doch Shorttrack und Freestyle-Skiing tun das. Neun Medaillen gewannen chinesische Athleten bei den Olympischen Winterspielen 2018, eine weniger als Italien, drei mehr als Finnland. Und selbst wenn es nicht die gleiche Wintersporttradition wie in Mittel- und Nordeuropa geben mag, was sollte daran falsch sein, eine solche zu beleben, wenn die geographischen Voraussetzungen es zulassen? Einmal meins, immer meins?

Interessanter ist die antikommerzielle Linie. Hier werden Argumente ins Spiel gebracht, die Berechtigung haben. So ist an Investitionen in Sportstätten, bei denen das kurzfristige Interesse eines weltweiten Fernsehpublikums mehr zählt als das langfristige Interesse der Lokalbevölkerung, in der Tat wenig nachhaltig. Auch die Inszenierung des Sports als Spektakel, mit pompösen Eröffnungs- und Abschlusszeremonien, Medienzentren und VIP-Bereichen könnte man sich sparen. Allerdings: Das gilt nicht nur in Beijing, sondern genauso in New York, London oder Berlin.

Die Kritik an den Olympischen Spielen als kommerziellem Event unter der Schirmherrschaft eines unter permanentem Korruptionsverdacht stehenden IOK ist berechtigt. Der Veranstaltungsort selbst relativ unbedeutend. Doch ist es angesichts der Kritik an den Spielen in Beijing durchaus interessant, sich in Erinnerung zu rufen, unter welchen Umständen diese dorthin vergeben wurden. Wie viele Gegenkandidaten gab es beim IOK-Kongress 2015? Richtig: einen. Almaty in Kasachstan. Alle anderen Städte, die im Vorfeld Interesse angemeldet hatten, waren bei der Entscheidung gar nicht mehr am Start. Darunter traditionelle Wintersportzentren wie St. Moritz, Oslo, Stockholm und, wenn man so will, München. Warum? In den meisten Fällen, weil die Menschen an diesen Orten von Olympischen Spielen nichts wissen wollten. Immer und immer wieder führten Volksabstimmungen zu deutlichen Absagen, so wie in allen vier bayerischen Landkreisen, in denen die Münchner Kandidatur Wettbewerbe vorsah: München, Garmisch-Partenkirchen, Traunstein und Berchtesgadener Land. In Schweden und Norwegen zogen Politiker die Reißleine, nachdem sie mit den Forderungen der IOK-Bonzen konfrontiert worden waren: Audienzen in den Königshäusern, exklusive Autospuren im Straßenverkehr, spezielle Olympia-Handys, Betreuung rund um die Uhr.

Unter diesen Bedingungen überrascht es nicht, wenn sportliche Großveranstaltungen in zunehmendem Maße an Orten stattfinden, an denen die internationalen Sportverbände nicht mit zivilgesellschaftlichen Akteuren rechnen müssen. Das war es wohl, was Gian Franco Kasper, langjähriger Präsident des Internationalen Skiverbandes (FIS), meinte, als er 2019 dem Schweizer Tagesanzeiger erklärte: »Es ist nun einmal so, dass es für uns in Diktaturen einfacher ist.« In dem Interview ging es explizit um die Spiele in Beijing. Es ist anzunehmen, dass die chinesische Regierung über die Wortwahl Kaspers nicht glücklich war. Seine Aussage macht jedoch deutlich, wo die Kritik an sportlichen Großveranstaltungen ansetzen muss: bei Sportverbänden, denen der Sport nichts, das Geschäft dafür alles bedeutet. Wäre der Sport in anderer Hand, würden Sportveranstaltungen Spaß machen. Überall.