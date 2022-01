Blauer Falter kehrt zurück. Notizen aus der Quarantäne

Sebastian Gollnow/dpa Die himmlische Ruhe im Homeoffice? Leider vorbei

Seit sich meine Frau in Quarantäne befindet, lerne ich die Schattenseiten des Home­office kennen. Es fehlen nicht die Kollegen, auch nicht die kleinen Gespräche mit der Bäckerin. Im Gegenteil, ich habe aktuell viel zuviel sozialen Umgang für meinen Geschmack. Es ist dieser eine andere Mensch im Haus, der mir den inneren Frieden raubt.

Mein normaler Morgen sieht so aus: Wir werden von unserer Tochter geweckt, die sich auf den Weg zur Schule macht (sehr früh, weil sie vor dem Unterricht noch mit ihren Freundinnen quatschen muss). Dann geht meine Frau ins Bad, und ich schmiere ihr Schnitten. Ich hole ihr das Fahrrad aus der Garage, winke ihr noch hinterher, und nach der ganzen Hektik herrscht geradezu kontemplative Ruhe bis in den Nachmittag hinein. Das lauteste Geräusch ist das melodische Geklapper der Tastatur. Himmlischer Frieden!

Jetzt aber bleibt meine Frau zu Hause. Den ganzen Tag. Okay, ich muss morgens keine Schnitten schmieren, aber sonst? Wenn ich im Arbeitszimmer sitze, gibt es von woanders immer irgendein Geräusch. Mal knarrt die Diele, mal geht eine Tür, mal rumpelt es aus dem Waschkeller. Immer wieder reißen mich diese kleinen Geräusche aus meinen Gedanken. Mit dem halben Kopf frage ich mich, was sie da wohl gerade macht.

Unsere Tochter hat sie »blauer Falter« getauft, ein scherzhafter Codename, wenn wir über sie reden. Dem blauen Falter geht es seit ein paar Tagen wieder besser. Er kann zwar immer noch nichts riechen oder schmecken, auch Kopfschmerzen und Atemnot sind noch da. Aber so langsam kehren die Lebensgeister zurück und damit der Drang, irgend etwas zu machen. Der blaue Falter wird wieder aktiv, nur rumsitzen auf dem Sofa, das geht nicht mehr.

Also werden Fensterbänke abgestaubt und Pflanzen gegossen und immer wieder die Fenster aufgerissen wegen der restlichen »Virenlast«. Dann ist es plötzlich einmal ruhig, und ich denke schon: Jetzt aber macht sie doch mal eine Pause. Da ruft es von unten: »Hast du noch was Helles? Kannst du mir in so etwa einer Stunde die Wäschespinne rausstellen?«

Zum Mittag setzt das Verhör ein: »Und, was hast du so gemacht? Bist du gut vorangekommen? Nun rede mal nicht so viel und iss lieber, deine Pause ist ja gleich vorbei! Nachher, nach dem Feierabend, kannst du übrigens mal …«

Oft fällt mir Loriot ein: »Ehepaare sind nur glücklich, wenn einer nie Zeit hat.« Und meine Frau hat gerade sehr viel Zeit … Aber dann klopft es an der Tür vom Arbeitszimmer, und sie kommt, mit Maske im Gesicht, herein, in der Hand ein Tablett mit Kaffee und Keksen. Wie sagte Loriot? »Frauen haben auch ihr Gutes.«