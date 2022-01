Explosive Lage

imago/StockTrek Images Weiterzündeln: Die USA verlassen den Irak vorerst nicht (Tahwilla, 30.7.2008)

Der Beginn des vergangenen Jahres stand im Irak ganz im Zeichen des Gedenkens an die am 3. Januar 2020 durch US-Raketen Getöteten: Der Schock wegen der unter Missachtung irakischer Souveränität am Flughafen von Bagdad begangenen Morde an dem iranischen Topgeneral Kassem Soleimani, an dem hohen irakischen Militär Abu Mahdi Al-Muhandis und an mehreren ihrer Begleiter sitzt nicht nur im Irak, sondern auch in anderen Ländern der Region immer noch tief.

Wie der damalige irakische Premier Adil Abd Al-Mahdi später berichtete, war Soleimani nach Bagdad gereist, um eine Botschaft Teherans an Saudi-Arabien zu überbringen. Die irakische Regierung hatte als Vermittlerin zwischen den beiden verfeindeten Staaten gewirkt, Soleimani befand sich demnach auf einer diplomatischen Mission und war nicht, wie Washington behauptete, dabei eine »Terror­kampagne« gegen die US-Streitkräfte vorzubereiten.

Im Anschluss wurden einem einstimmigen Parlamentsbeschluss entsprechende Forderungen nach einem Abzug aller ausländischen, insbesondere aber der US-amerikanischen, Streitkräfte aus dem Irak immer intensiver vorgebracht. Inzwischen ist allerdings offiziell, dass Washington die aktuell stationierten 2.500 Soldaten im Irak belassen will, obwohl Präsident Joseph Biden im Juli ein Ende des Kampfeinsatzes noch im laufenden Jahr angekündigt hatte. Der Irak wird somit weiter als Basis für einen möglichen Krieg gegen den Iran sowie für völkerrechtswidrige Operationen in Syrien missbraucht.

Gelegener Vorwand

Dabei spielt Washington und seinen NATO-Partnern die zunehmende Zahl an Anschlägen der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) – wegen deren Gebietseroberungen die US-Armee 2014 von der irakischen Regierung offiziell wieder ins Land geholt wurde – in die Hände. So forderte ein Selbstmordattentat auf einem Gebrauchtwarenmarkt in Bagdad Ende Januar 32 Tote und über 100 Verletzte. Die Reaktionen der NATO-Staaten, darunter auch Deutschland, auf diesen wie auch auf folgende IS-Anschläge machten deutlich, wie sehr ihnen ein Vorwand, das eigene Militär nicht nur im Irak zu belassen, sondern sogar aufzustocken, gelegen kam. Insbesondere im von zahlreichen Anschlägen gebeutelten, kurdisch kontrollierten Nordirak wird dies begrüßt.

Der irakische Ministerpräsident nimmt in diesem Gefüge eine ambivalente Rolle ein. Der seit Mai 2020 amtierende Mustafa Al-Kadhimi intensivierte im Vergleich zu seinem Vorgänger noch die Bemühungen um Vermittlung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. So trafen sich im April erstmals Delegationen aus beiden Ländern direkt. Im August richtete Bagdad sogar eine Konferenz für regionale Stabilität aus, an der sowohl Vertreter der saudischen als auch der iranischen Regierung teilnahmen. Zugleich aber wirkt der frühere Geheimdienstchef Al-Kadhimi darauf hin, die traditionell enge Beziehung zwischen dem Irak und Iran zu lösen und sich statt dessen den Golfstaaten anzunähern. Dies betrifft sowohl den Bereich Verteidigung, als auch wirtschaftliche Projekte in Milliardenhöhe und die Neueröffnung von Grenzübergängen etwa zwischen Saudi-Arabien und dem Irak.

Geprägt war das Jahr auch durch die im Oktober abgehaltenen vorgezogenen Parlamentswahlen, die Al-Kadhimi ausrufen musste, weil der Druck durch Straßenproteste immer stärker wurde. Die Demonstranten warfen korrupten »Eliten« vor, für die schwere Wirtschafts- und Finanzkrise des Landes verantwortlich zu sein. Zahlreiche Parteien, wie die Nationale Dialog­front, die Kommunistische Partei Iraks und Teile der Protestbewegung boykottierten die Wahl, weil sie sich keinen ernsthaften Wandel davon versprachen. Auch der Wahlsieger von 2018, der schiitische Geistliche Muktada Al-Sadr und seine Sairun-Bewegung, hatten im Juni erklärt, nicht teilzunehmen. Anfang August vollzogen sie aber eine Kehrtwende, um mit 73 Sitzen erneut als Sieger mit großem Vorsprung vom Platz zu gehen.

Schwierige Regierungsbildung

Tatsächlich stabilisierte die Wahl, an der sich nur 43 Prozent der Wahlberechtigten beteiligten, insbesondere altbekannte Kräfte. Erhebliche Verluste fuhr laut dem offiziellen Ergebnis allerdings die Fatah-Bewegung ein, die als politische Partei der dem Iran nahestehenden Volksmobilisierungskräfte fungiert, und die nun statt zuvor 48 nur noch mit 17 Abgeordneten im Parlament vertreten ist. Für Washington ist Al-Sadr, obwohl er einst mit seiner Mahdi-Armee einen erbitterten Krieg gegen die US-Besatzungstruppen führte, das kleinere Übel. Denn er spricht sich gegen jegliche, und damit neben der US-amerikanischen auch gegen eine iranische Einmischung in innerirakische Angelegenheiten aus. Zudem hat er seine Bereitschaft signalisiert, einer zweiten Amtszeit des US-nahen Al-Kadhimi zuzustimmen. Dies dürfte den Konflikt mit den Volksmobilisierungskräften allerdings erheblich verschärfen.

Nicht nur das Fatah-Bündnis, sondern auch die »Bewegung der Nationalen Weisheit« um den ehemaligen Premier Haidar Al-Abadi sowie Mitglieder der Rechtsstaatsallianz von Exregierungschef Nuri Al-Maliki erhoben umgehend nach den Wahlen Vorwürfe der Manipulation. Beachtlich sind die Anschuldigungen insbesondere von der Rechtsstaatsallianz, da diese bei der Wahl deutlich hinzugewonnen hat und auf Platz drei landete. Ein Bündnis aus neun schiitischen Gruppen focht das Wahlergebnis auch vor Gericht an. Nachzählungen führten zwar in einigen Provinzen zu Verschiebungen. Eine eingehende Untersuchung blieb allerdings aus, obwohl es Hinweise nationaler und internationaler Beobachter auf Wahlfälschungen gab, das elektronische Wahlsystem versagt hatte bzw. falsch bedient worden war und zahlreiche Wähler sich nicht registrieren konnten. Inzwischen hat der Oberste irakische Gerichtshof das Wahlergebnis bestätigt. Die Regierungsbildung dürfte allerdings extrem konfliktreich und langwierig werden.

Zusätzlich verschärft hat die ohnehin explosive Lage ein am 7. November auf die Residenz Al-Kadhimis verübter Drohnenangriff. Zwar überstand der Ministerpräsident den Mordanschlag nahezu unbeschadet. Seine nicht belegten Schuldzuweisungen an die Volksmobilisierungskräfte aber haben das politische Klima genauso weiter vergiftet wie das brutale Vorgehen irakischer Einsatzkräfte gegen Demonstrationen. Eine nach der Drohnenattacke eingesetzte Untersuchungskommission jedenfalls wollte sich bislang noch auf keinen Urheber festlegen. Interessant ist allerdings, dass laut dem nationalen Sicherheitsberater Qasim Al-Araji ein nicht explodiertes Projektil mit Fingerabdrücken neben der Drohne gefunden wurde. Das Bombenkommando habe es gezündet, ohne diese zu untersuchen. Ob es sich dabei um den Versuch einer Verschleierung handelt, soll noch geprüft werden.