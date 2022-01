Charles Platiau/REUTERS Potentielle Wählerschaft: Frankreichs Jäger werden von Präsident Macron umgarnt (Bayenghem-lès-Seninghem, 3.11.2006)

Ist der französische Staatschef Emmanuel Macron des Waidmanns bester Freund? Sorgt er, vier Monate vor der nächsten Präsidentschaftswahl, eher für das Heil der Männer am Gewehr als für die Natur und der in ihr lebenden Wildtiere? Fragen, die sich die Naturschutzorganisationen des Landes stellen, seit Macron zwischen Weihnachten und Neujahr, wieder einmal heimlich still und leise, der heimischen Jägerschaft mit einem neuen Dekret langgehegte Wünsche erfüllt hat. Ohnmacht dagegen bei den Tierschützern. Für sie bleibt kaum noch Zeit, gegen Bekanntmachungen der Präfekturen zu protestieren, die turnusmäßig den amtlichen Beginn der Jagdperiode ankündigen. Macron und seine Helfer setzten die Frist zwischen Veröffentlichung des jeweiligen Erlasses und der Eröffnung der Jagd von einem Monat auf sieben Tage herunter. »Während die Jäger bereits unterwegs sind«, klagte der Vogelschützer Allain Bou­grain-Dubourg jüngst in der Pariser Tageszeitung Libération, »sind wir noch dabei, unseren schriftlichen Protest für die Gerichte vorzubereiten«.

Für heftigen Ärger hatte bereits 2018 eine Regierungsorder gesorgt, durch die der Preis für den Jagdschein halbiert und von 400 auf 200 Euro herabgesetzt wurde. Seither pirschen, den Finger am Abzug, vor allem junge Nimrode durchs französische Unterholz. Die Büchse knallt im Herbst und Frühjahr inzwischen überall, wo keine bewohnten Gebäude im Weg stehen. Fünf Millionen Schützen mit Karabiner und Schrotflinte im Gewehrschrank zählte im vergangenen August die Immobilienagentur »Barnes International Real­ty« – in Europa der absolute Rekord. Das Unternehmen wird vor allem von betuchten Kunden frequentiert, die auf der Suche nach einer standesgemäßen Domäne auf dem Land sind; es verkauft kleine Schlösser, große Gutshöfe und auch neue, luxuriös ausgestattete Gemäuer – möglichst mit weitem Grundbesitz und jagdbarem Wild. Unter den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Franzosen nehme »la chasse« den dritten Platz ein, wissen die Agenten bei Barnes, ihnen und ihrem kostspieligen Hobby gelte daher das ganze Augenmerk der Firma. Entlarvt wird in ihren Werbetexten, gewiss ungewollt, nebenbei ein Schwindel, den Macron auftischte, um sein Jagddekret zu erklären, wahlweise zu entschuldigen.

»Man stellt oft jene Organisationen, die sich für das Recht der Tiere einsetzen, gegen Züchter und Jäger, die wichtige Akteure des ländlichen Raums sind«, ließ der Präsident wissen, »wir kommen aber nur vorwärts, indem wir sie miteinander versöhnen«. Eine glatte Verleugnung der Statistik und der Tatsachen. Bei Barnes wissen sie, dass 97,8 Prozent der Jäger Männer und von ihnen 47 Prozent jünger als 55 Jahre sind. Nur 8,5 Prozent entstammen dem bäuerlichen Milieu, alle anderen sind »hohe Funktionäre und Freiberufler«. Die Sorte »Freizeitsportler« also, die sich ihre Leidenschaft – das Töten wilder Tiere, von der Wildsau bis zum Zwölfender – etwas kosten lassen können. Anständige »Langwaffen« erreichen in Onlinekatalogen bekannter Ausrüster Preise zwischen 500 und 2.000 Euro, nicht gerechnet die teure Munition und obligatorische Jagdkleidung.

Die Zeiten eines simplen Schnepfenjägers Hermann Löns – »Auf der Lüneburger Heide, und die Büchse und sie knallt« – sind auch in Frankreich vorbei. Waidmänner schießen dort auf insgesamt 83 Wildarten, unter ihnen Wildgänse und Rehe, 1.023.000 Jungjäger erwarben allein im Jahr 2020 den begehrten und verbilligten Jagdschein.

Die Lobbyisten des Jagdwesens säßen bei Macron längst in der Regierung, bedauern nicht nur Bougrain-Dubourg und seine Mitstreiterin Muriel Arnal von der Vereinigung »One ­Voice«. Der frühere Umweltminister des Präsidenten, Nicolas Hulot, hatte unter anderem deshalb im September 2018 seinen Hut genommen. Seither hören die Franzosen nur noch wenig über Taten und Gebräuche ihrer schießwütigen Landsleute. Die Sorge, vor allem der Bauern, gilt dem täglichen Überlebenskampf im Habitat Europa, in dem sie zu Massentierhaltung und zum Konsum von Billigfleisch in monströsem Ausmaß gezwungen wurden.