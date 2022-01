Grünes Label für Atomkraft

Guillaume Horcajuelo/epa/dpa Droht hier ein Super-GAU? Laut der Behörde für nukleare Sicherheit ist das Atomkraftwerk Tricastin in Südfrankreich im Falle eines Erdbebens gefährdet

In der EU könnte Atomkraft schon bald als klimafreundlich und nachhaltig anerkannt werden. Das geht aus einem entsprechenden Verordnungsentwurf aus Brüssel hervor, der am Sonnabend öffentlich wurde. Konkret sieht der Plan der EU-Kommission vor, die Energieform in die sogenannte EU-Taxonomie aufzunehmen und damit Investitionen in diesem Bereich als »grün« zu klassifizieren. Die Einstufung gleicht einer Empfehlung an die Finanzmärkte, in Nuklearanlagen zu investieren.

Das Thema sorgt bereits seit einigen Monaten für heftigen Streit innerhalb der EU. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält Atomenergie für unverzichtbar, um die Klimaziele seines Landes sowie die der EU einzuhalten. Im vergangenen Oktober verkündete er deshalb, bis 2030 eine Milliarde Euro in den Bau neuer AKW investieren zu wollen. Auch Polen, Rumänien, Tschechien, Finnland, Kroatien, Bulgarien, Ungarn, Slowenien und die Slowakei befürworten einen weiteren Ausbau der Energiegewinnung aus Kernspaltung.

Der Proatomfraktion stehen die Mitgliedstaaten Deutschland, Dänemark, Luxemburg, Spanien, Portugal und Österreich gegenüber. Leonore Gewessler, Klimaschutzministerin in Wien, droht nun, rechtlich gegen das Vorhaben der EU-Kommission vorzugehen. »Sollten diese Pläne so umgesetzt werden, werden wir klagen«, schrieb Gewessler am Sonnabend auf Twitter. Auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze kritisierte den Vorschlag der Brüsseler Behörde. »Atomkraft als nachhaltig einzustufen, ist schon in der EU falsch – im Weltmaßstab ist es absurd«, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag gegenüber dpa.

Andrej Hunko, europapolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, forderte am Sonntag die Bundesregierung dazu auf, »den Klageweg Österreichs gegen die Einstufung der Atomkraft als nachhaltig und klimafreundlich zu unterstützen«. Die Förderung der Atomenergie sei rückwärtsgewandt, gefährlich und bürde zukünftigen Generationen die Abfälle auf.

Die EU-Länder haben nun bis zum 12. Januar Zeit, den Verordnungsentwurf zu kommentieren. Eine Umsetzung kann nur verhindert werden, wenn sich eine sogenannte verstärkte qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten oder eine Mehrheit im EU-Parlament dagegen ausspricht – das gilt als sehr unwahrscheinlich.