Gegen Spaltung und Kriegshetze

Pandemie bedeutet Polarisierung. Jedenfalls in den bürgerlichen Demokratien des Westens, wo die soziale Spaltung im zweiten Coronajahr mitunter unerträgliche Formen angenommen hat. Pandemie heißt hierorts Armut, Chaos, Anarchie der Regulation, prinzipielle Unfähigkeit, die Seuche systematisch und konsequent zu bekämpfen. Demagogen wissen das machtgeschützte Test- und Impfdebakel für ihre Zwecke zu nutzen, rufen zur Sammlung und stellen ausgerechnet unter Berufung auf Menschenrechte die Systemfrage von rechts. Auch das hat System.

Die parlamentarische Linke, scheint’s, steht teilnahmslos im Abseits, hat sich zumindest von den Kämpfen auf der Straße verabschiedet – und dafür die Quittung bekommen. Auch in der Friedensfrage war von der inzwischen stark verkleinerten Linksfraktion im Bundestag 2021 wenig Grundsätzliches zu hören. Politischer und medialer Scharfmacherei gegen Moskau und Beijing vermochte sie praktisch nichts entgegenzusetzen, dabei wächst die Kriegsgefahr real. Ein Blick auf wichtige Gedenktage, von denen es in diesem Jahr einige gab, könnte zeigen, wie es anders (und besser) geht.

Doch diejenigen, die den Finger in die Wunde legen und auf systembedingte Mängel – nicht nur in der Pandemiebekämpfung – hinweisen, dürfen vom Staat keine Milde erwarten. Das zeigt auch die im Auftrag der Regierung geführte Kampagne des Inlandsgeheimdienstes gegen diese Zeitung. In der Klage, die jW gegen den Verfassungsschutz führt, wird es voraussichtlich im Frühjahr 2022 zu einer ersten Entscheidung kommen. Bekenntnis zum Marxismus soll zum Gesinnungsdelikt werden, so hätten es die Herrschenden gern. Das trifft fortschrittlich Gesinnte unterschiedlichster Couleur. Auch hier gilt, so oder so: Der Kampf geht weiter!