CR7 unerwünscht

Neu-Delhi. Eine Statue von Cristiano Ronaldo hat in Indien eine Kontroverse ausgelöst. Einen Tag nach der Einweihung der Plastik im Bundesstaat Goa kam es zu es Protesten. Das berichtete die indische Nachrichtenagentur IANS am Mittwoch. Die Protestierenden hätten kritisiert, dass nicht einheimische Fußballspieler geehrt würden. Außerdem sahen sie die Statue als Beleidigung an, weil Goa bis vor 60 Jahren eine portugiesische Kolonie war. (dpa/jW)