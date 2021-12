Hat Rücken

Die Berliner Philharmoniker müssen ihr Silvesterkonzert ohne ihren Chefdirigenten Kirill Petrenko spielen. Er müsse seinen Einsatz »wegen akut aufgetretener Rückenschmerzen kurzfristig absagen«, teilte eine Sprecherin des Orchesters am Mittwoch mit. Einspringen werde dafür der israelische Dirigent Lahav Shani, das Programm werde teilweise geändert. Das Konzert am 31. Dezember soll in Kinos, im Radio und Fernsehen übertragen werden. (dpa/jW)