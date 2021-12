Auf der Suche nach der Zukunft

Bundesarchiv, Bild 183-94925-0001 / CC-BY-SA 3.0 Hoyerswerda im Sommer 1962 – »Die neue Stadt sollte schön werden, und so glich anfangs kein Gebäude in ihr dem anderen« (Grit Lemke, »Kinder von Hoy«)

Grit Lemke, 1965 in Spremberg geboren, in Hoyerswerda aufgewachsen, ist eine »Ostfrau«, was an autobiographischen Auskünften wie »Lehre zum Baufacharbeiter« sofort erkennbar ist. Nach dem Abitur gehörte sie einem Kollektiv von Kulturarbeitern an, die selbstverständlich die Welt verändern wollten – »gut, nennen wir das Vorhaben Sozialismus«. Über Jahrzehnte war sie aktiv im Umfeld der legendären Kulturfabrik Hoyerswerda, in der Stadt mit der Vorliebe für Abkürzungen nur Kufa genannt.

Nach den Pogromen 1991 erlangte Hoyerswerda international traurige Berühmtheit. Neonazis proklamierten Hoyerswerda unter dem Beifall vieler Bewohner zur ersten »ausländerfreien« Stadt Deutschlands. Über Hoyerswerda hat Grit Lemke aus bisher so nicht dagewesener Perspektive einen »dokumentarischen Roman« geschrieben. »Kinder von Hoy. Freiheit, Glück und Terror« ist der Titel.

Dabei sollte man den früheren Stellenwert von Kunst und Kultur in den inzwischen zur öden Kulisse stigmatisierten Plattenbauten nicht außer acht lassen. Röhli, im wirklichen Leben Jens-Uwe Röhl, Instandhaltungsmechaniker, Ingenieur und Organisator der Kufa, sagt im Roman: »Das war ja ’n ganz komisches Ding in Hoyerswerda: Es gehörte zum guten Ton, eine tragbare kulturelle Bildung zu haben. Es gab … in jeder Wohnung bei uns im Haus, egal ob die Leute Schichtarbeiter waren oder Doktoren, das Bücherregal. Also ich kenn’ keene Wohnung ohne. Das musste man haben. Und man hat sich alles reingezogen, was da so rumstand.«

Leben in der Zukunft

Sobald die Leute aus Hoyerswerda sprechen, lesen wir von der »Koofhalle«, »ooch«, »meenste«, »zwee«, »keene«, »ni« für »nicht«, »angescheuselt« für »schick angezogen« usw. Und dann diese schrecklichen, aber geradezu liebevoll gemeinten Abkürzungen wie »Hoy« für Hoyerswerda oder» WK« und »GD« für Wohnkomplex und Generaldirektor oder seltsame Wörter wie »Zwischenbelegung«, »große und kleine Hausordnung«, »nullte Stunde«, »rollende Woche«, »erste, zweete und dritte Schicht« sowie die wahre Bedeutung von »Ordnung, Sicherheit, Disziplin«. Dazu kommen noch sorbische Wörter oder wenigstens das, was von ihnen im Hoyerswerdschen Dialekt übrigblieben ist. Die wegen Arbeit und gutem Verdienst »Zugereesten« sehen bei den Einheimischen eher mangelnden Sinn fürs Moderne, wenn sorbische Kopftücher und Sätze in der Neustadt auftauchen.

Grit Lemke trifft den Ton der Kinder von Hoy und ihrer Eltern und damit den Sound einer ganzen Region. Man merkt, dass sie vom Dokumentarfilm kommt. Da ist ein Rhythmus in ihrer Erzählweise, der nach Verfilmung oder wenigstens nach szenischer Lesung ruft. Letzteres hat sie prompt aufgegriffen und das Buch in der Kulturfabrik Hoyers­werda nicht allein, sondern mit zehn weiteren Mitgliedern des Kollektivs auf die Bühne gebracht.

Wer Hoyerswerda bzw. den Ruf der Stadt lediglich aus Medienberichten über die rassistischen Ausschreitungen von 1991 kennt, reibt sich vielleicht die Augen und vermutet unverbesserliche ostdeutsche Renitenz. Im Buch gibt Maura, der heute in Berlin lebende gelernte Baufacharbeiter, zu Protokoll: »Wir hatten unsere Plätze, wir hatten unsere Freiräume, und du konntest wirklich machen, was de wolltest. Da gab's keene Zäune, wir konnten überallhin. (…) Das war so offen, das war grenzenlos.« Kein Zaun, überall Sandberge. In einen solchen Berg hatten ältere Jungs eine Höhle gebaut: »Da sind wir immer rein. Ooch mit den Leuten, die dann diese Nazis geworden sind – die se ja nich waren. Es wär’ uns im Traum nich eingefallen, uns an Schwächeren zu vergreifen. Oder irgendwas zu machen, was jemandem weh tut.« Trotzdem geht es Grit Lemke nie darum, einen Beitrag zur Rechtfertigung dessen zu leisten, was da geschehen war. Sie folgt auch nicht der momentanen Mode, die Ursachen in direkter Linie im Wesen der DDR zu suchen oder, umgekehrt, jeden Zusammenhang zur Stadtgesellschaft oder dem untergegangenen realen Sozialismus zu leugnen. Sie schildert genau, wie die Menschen »im ewigen Takt der Schichtbusse, der ein Ende nicht vorsieht« lebten. Wie sie als Erbauer von Schwarze Pumpe und der sozialistischen Planstadt Hoyers­werda vom Gedanken beseelt waren, dass mit ihnen die Geschichte erst beginnt, alles Zukunft war: »Wir leben in der Zukunft, immerzu. Auf dem Spielplatz klettern wir auf Raketen aus grob verschweißtem Stahlrohr, und von Wandmosaiken lacht Juri Gagarin.«

Angst vorm rechten Mob

Lange Zeit waren sich die Leute sicher, dass da noch etwas kommt. Nichts ist vorbei, es geht erst richtig los. Später dann wird klar: »Die Zukunft rückt immer weiter in die Ferne – obwohl sie doch näher kommen müsste.« Noch später, nach 1989, ist die Zukunft »in einem großen Loch verschwunden«. Die rassistischen Ausschreitungen tun ein übriges.

Grit Lemke beschreibt nicht einfach einen Vorgang vom Standpunkt des Zuschauers. Sie ist als kritische und gleichzeitig bekennende ehemalige DDR-Bürgerin Teil des großen Kollektivs, aus dem das kam, und interessiert sich eben nicht bloß für die Katastrophe. Trotzdem wird auch sie, wie viele ihrer Freunde, Hoyerswerda aus Angst vor dem rechten Mob verlassen. »Später, als Brandsätze in die Wohnheime der Ausländer fliegen und eine Menge sich vor ihnen versammeln und dazu jubeln wird, später wird es heißen, die Gewalt sei aus dem Nichts und von außen gekommen. Das wissen wir nun wirklich besser.«