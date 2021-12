Deutsche Bank muss zahlen

Arne Dedert/dpa Wird es überstehen: Deutsche-Bank-Zentrale in Frankfurt am Main (13.3.2020)

Die Portokasse der Deutschen Bank muss einmal mehr geöffnet werden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat das größte Geldhaus in der BRD zu einem Bußgeld von 8,66 Millionen Euro verdonnert. Zur Begründung verwies die Bafin in Bonn am Mittwoch auf Verstöße der Bank gegen die Referenzwerteverordnung. Das Institut habe als Datenzulieferer für die Berechnung der Euribor im Prüfungszeitraum 2019 bis Anfang 2020 »zeitweise nicht über wirksame präventive Systeme, Kontrollen und Strategien« verfügt.

Die Euro Interbank Offered Rate (Euribor) ist der durchschnittliche Zinssatz, zu dem Banken einander Anleihen in Euro gewähren. Der Wert wird täglich neu festgesetzt. Die Verordnung soll Manipulationen verhindern. Sie verpflichtet beispielsweise Institute wie die Deutsche Bank, wirksame Systeme und Kontrollen vorzuhalten. Verstöße können mit einer Geldbuße von bis zu zehn Prozent des Gesamtumsatzes geahndet werden.

Die Deutsche Bank akzeptiere das Bußgeld, teilte ein Sprecher in Frankfurt am Main mit. Die Bank erklärte auf Anfrage, »keine Anhaltspunkte dafür« zu haben, dass der sanktionierte Sachverhalt zu einer »fehlerhaften Meldung an den Administrator des Referenzwertes geführt hat«. (dpa/AFP/Reuters/jW)