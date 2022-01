Gefangen im Strudel

Siphiwe Sibeko/REUTERS Beendet Armut, Stellenstreichungen und Ungleichheit! Landesweiter Protest am 7. Oktober in Johannesburg

Zwei Statistiken wurden in Südafrika jüngst veröffentlicht, die klarmachen, wie dramatisch die ökonomische Lage ist. Um 1,5 Prozent, hieß es seitens der staatlichen Behörde Statistics South Africa (Stats SA) am 7. Dezember, ist die Wirtschaftsleistung in der am stärksten entwickelten Industrienation Afrikas im dritten Quartal 2021 gesunken. Die direkten Folgen hatte Stats SA, quasi in umgedrehter Reihenfolge, schon eine Woche zuvor, am 30. November, herausgegeben: Mit 34,9 Prozent hat die Erwerbslosenquote im dritten Quartal in Folge einen neuen historischen Höchststand erreicht. Und selbst diese Zahl beruht noch maßgeblich auf einer extrem engen Definition von Erwerbslosigkeit.

Einen Arbeitsplatz hat in Südafrika in Wirklichkeit nur noch eine Minderheit, dadurch ein sicheres Auskommen haben noch weniger Menschen. Nicht zuletzt infolge der andauernden Pandemie hat sich die Krise im Land mit der weltweit größten Ungleichverteilung von Einkommen und Reichtum noch einmal drastisch verschärft. Doch das Coronavirus, das gerade in der vierten Welle zurückkommt, legt die Probleme der Gesellschaft nur schonungslos offen. Die Ursachen liegen tiefer.

»Südafrikas Volkswirtschaft war im dritten Quartal noch immer 3,1 Prozent schwächer als vor der Pandemie, was einer der schwächsten Erholungen in der aufstrebenden Welt entspricht«, konstatierte Virág Fórizs, Afrikaexpertin beim britischen Wirtschaftsforschungsinstitut Capital Economics, am 7. Dezember in branchenüblicher Terminologie. Mit dem Begriff »aufstrebende Welt« sind dabei Schwellenländer gemeint, auch wenn in Südafrika momentan wenig darauf hindeutet, dass das Land überhaupt noch aufstrebt. Die nun veröffentlichten Wirtschaftszahlen fallen noch deutlich schlechter aus, als selbst die südafrikanische First National Bank (FNB) oder der Branchendienst Bloomberg es erwartet hatten. Deren Voraussagen lagen bei einem Minus von 0,8 beziehungsweise 1,0 Prozent.

Südafrika steckt mindestens knietief in der Rezession, was sich auch an den Detailzahlen zu verschiedenen Wirtschaftsbereichen zeigt. Das produzierende Gewerbe verzeichnete im Vergleich zum Vorquartal einen Rückgang von 4,2 Prozent, der Einzelhandel gar ein Minus von 5,5 Prozent – trotz einer Lebensmittelpreisinflation von 17,2 Prozent. Fórizs erklärt den Rückgang der Wirtschaftsleistung mit der Stromkrise – immer wieder musste der staatliche Stromversorger Eskom wegen mangelnder Kapazitäten phasenweise das Netz abschalten – und mit dem Regierungskurs der »fiskalischen Konsolidierung«, der die »Binnennachfrage dämpft«.

Für den FNB-Ökonomen Thanda Sithole »spiegelt das Absinken des Bruttoinlandsprodukts den materiellen Schaden der sozialen Unruhen« im Juli in den bevölkerungsreichsten Provinzen KwaZulu-Natal und Gauteng wieder. Tagelang waren dabei Hunderte Geschäfte, Einkaufszentren und Lagerhäuser geplündert und in vielen Fällen niedergebrannt worden. Mehr als 300 Menschen kamen zu Tode, die Mehrzahl von ihnen durch Massenpaniken, den Einsturz von Gebäuden, Konflikte unter den Plünderern selbst sowie Übergriffe von Bürgerwehren. Warum die Polizei weitgehend tatenlos blieb, soll derzeit eine Untersuchungskommission klären.

Sowohl Fórizs als auch Sithole haben freilich recht, sie versäumen es aber, das Gesamtbild zu zeichnen. Denn die andauernde Kürzungspolitik »dämpft« nicht nur die Kauflust, sie ist auch für das Kaputtsparen des Strommonopolisten Eskom verantwortlich. Und sie hat – seit Jahrzehnten – einer ausufernden Korruption Tür und Tor geöffnet, indem sie durch den Abbau staatlicher Kapazitäten zur Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand und ihrer Staatsbetriebe an private Dienstleister zwang. Statt Geld zu sparen, führte dies in vielen Fällen zu krummen Deals, illegaler Bereicherung einiger weniger und in der Konsequenz zu steigender Verschuldung der Staatsbetriebe, die erst aus Steuermitteln ausgeglichen und schließlich als Begründung für die nächste Kürzungsrunde benutzt wurde. Für eine Abkehr von der Austeritätspolitik gibt es inzwischen auch kaum noch Spielraum, weil ein solcher Schritt zu einer Herabstufung durch die Ratingagenturen und in der Folge zu noch höheren Zinszahlungen auf Staatsschulden führen würde. Im Falle Eskoms führte dieser Teufelskreis aber auch zu Stromabschaltungen, die wiederum das produzierende Gewerbe schwächen.

Das neoliberale System zerstört sich so selbst. Doch es bringt auch dabei noch Gewinner hervor. Dem am 3. Dezember veröffentlichten Weltungleichheitsreport zufolge entfallen in Südafrika 65 Prozent aller Einkommen auf die reichsten zehn Prozent, während die Hälfte der Bevölkerung insgesamt auf nur 5,3 Prozent kommt. Noch augenfälliger ist die Verteilung des Reichtums: Das Zehntel der Reichsten verfügt über 86 Prozent, das Vermögen der ärmeren Bevölkerungshälfte ist negativ – sie sind verschuldet.

In letzter Konsequenz macht die Kürzungspolitik also hauptsächlich erwerbslos, arm, perspektivlos und wütend. Seit Anfang 2020 ist die Zahl der Menschen in Beschäftigung in Südafrika von 16,4 Millionen auf 14,2 Millionen zurückgegangen, oder in anderen Worten: 2,2 Millionen Arbeitsplätze wurden vernichtet, während die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter zugleich von 39,2 auf 39,7 Millionen anstieg. Dass die offiziellen Erwerbslosenzahlen nicht längst bei über 60 Prozent liegen, beruht einzig auf der Kategorisierung von 17,8 Millionen Menschen als »nicht ökonomisch aktiv«.

Doch selbst unter Berücksichtigung solcher statistischer Taschenspielertricks gelten zwei Drittel der unter 35jährigen inzwischen offiziell als erwerbslos. Bei den Menschen unter 25 Jahren sind es sogar drei Viertel. »Wenn es nicht bald massive Interventionen gibt, wird der Strudel steigender Erwerbslosigkeit und einhergehender sozialer Unruhen die Wirtschaft in den Abgrund reißen, und mit ihr das Fundament unserer jungen Demokratie«, schrieb Ravi Naidoo, Chef des von Regierung und Privatwirtschaft gemeinsam betriebenen Youth Employment Service jüngst in einer Kolumne im Daily Maverick. Ein anderer Autor des Nachrichtenportals versuchte, die Reaktionen der relevanten Regierungsstellen auf die Arbeitsmarktzahlen zusammenzufassen. Er fand keine einzige. Für die Herrschenden scheint das Siechtum der Bevölkerungsmehrheit längst zur systemrelevanten Norm geworden zu sein.