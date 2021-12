Streit ums Weserwatt

Carl-Jürgen Bautsch/PantherMedia/imago images Sensibel: Aus Naturschutzgründen darf hier nicht gebaggert werden (Bremerhaven, 10.3.2015)

Nun also doch. Kurz vor Weihnachten hat der Senat der Freien Hansestadt Bremen in dem mehr als zehn Jahre währenden Streit um den geplanten Offshore-Terminal Bremerhaven (OTB) die nächste Runde eingeläutet: Die von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke getragene Landesregierung beschloss die Anrufung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) in Leipzig, um das Anfang November ergangene Urteil gegen den Hafenbau anzufechten.

Klingt einfach, ist juristisch aber etwas kompliziert: Bremens Oberverwaltungsgericht (OVG) hatte den Planfeststellungsbeschluss (PFB) zur Realisierung des OTB-Projekts für »funktionslos und damit unwirksam« erklärt und gegen diese Entscheidung keine Revision zugelassen. Prozessbeteiligte haben jedoch gesetzlich das Recht einer Beschwerde gegen eine solche Nichtzulassung. Diesen Schritt hat der Bremer Senat jetzt getan, nun muss das BVerwG entscheiden. Laien mag es merkwürdig vorkommen, es ist aber rechtens: Falls das BVerwG dem Bremer Antrag stattgibt, kann es selbst zur Revisionsinstanz werden.

In der Sache wird so aus der im Herbst 2009 geborenen Idee, den Bau eines Schwerlastumschlagterminals für Offshore-Windenergieanlagen in Bremerhaven zu prüfen, ein Dauerkonflikt, der weit über 2030 hinaus reichen dürfte. Die Planung selbst war langwierig, unter anderem, weil zunächst vergeblich private Investoren gesucht worden waren; erst Ende 2015 war der PFB verkündet worden. Gegen das Vorhaben hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) geklagt, weil der geplante OTB in ein nach EU-Recht geschütztes Gebiet an der Weser gerammt und betoniert werden sollte. Als Anfang November das OVG-Urteil verkündet wurde, jubelte der BUND in einer ersten Stellungnahme zwar siegesfreudig, das Urteil stoppe den OTB »endgültig«. Nun aber liegt der Vorgang zur Beschwerdeprüfung beim BVerwG, diese und ein – eventuell folgendes – Revisionsverfahren dürften lange dauern.

Auch der zuständigen Bremer Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) scheint klar, dass dieser Instanzenweg viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Anfang Dezember – kurz nachdem das OVG seine Urteilsbegründung veröffentlicht hatte – sagte ihr Staatsrat Tim Cordßen-Ryglewski dem Weserkurier bereits: »Inhaltlich führt uns der juristische Weg nicht zum Ziel.« Schilling selbst verzichtete später auf eine projektbezogene Begründung der Beschwerde und nannte sie nur – sinngemäß – rechtlich erforderlich.

Es ist diese Argumentation, die dem Vorgang eine gewisse Skurrilität verleiht. Das Gericht hatte in seiner Begründung eine fristgerechte Verwirklichung des Projekts OTB gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung angezweifelt und dem PFB unter anderem deshalb »Funktionslosigkeit« attestiert. Die regierende Bremer Koalition, so das OVG, habe die Realisierung des OTB für die Dauer ihrer Amtszeit zurückgestellt; die Haushaltsrücklagen für den OTB seien aufgelöst und anderweitig verwendet worden, im Haushalt 2022/23 aber keine neuen Mittel vorgesehen. Für Schilling und den Senat bedeutet diese Argumentation, dass das Gericht sich in Finanzierungs- und damit in Haushaltsfragen einmische, was einzig dem Parlament zustehe. Man darf gespannt sein, wie das BVerwG das bewertet, schließlich basieren die vom OVG angeführten Argumente auf dem Vertrag dieser Koalition und ihren aktuellen Entscheidungen.

Damit aber nicht genug: Der Erkenntnis folgend, dass der Weg nach Leipzig eben nicht zum Ziel führt, hat die Häfensenatorin begonnen, über »Alternativen« zum OTB nachdenken zu lassen, und will dafür eine Bedarfsanalyse in Auftrag geben. Kern der neuen Idee ist, ein neues Hafenbecken samt Schwerlastkaje für Offshore-Teile quasi hinter dem OTB-Areal bisheriger Planung zu bauen. Nur müsste für ein solches Vorhaben die Zufahrt zwangsläufig dort gebaut und konstant per Baggerung erhalten werden, wo jetzt aus Naturschutzgründen der OTB eben nicht gebaut werden darf: quer durchs sensible Weserwatt. BUND-Geschäftsführer Martin Rode hat da einen anderen Vorschlag: »vorhandene Hafenanlagen besser nutzen«.