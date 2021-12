»Kugeln in den Kopf«

Sachelle Babbar/imago images/ZUMA Wire »Querdenker« bedrängen Journalisten bei einer Demonstration gegen Coronamaßnahmen (München, 24.1.2021)

Schon bei den Demonstrationen der rassistischen Pegida-Bewegung ab 2014 gehörte der Schlachtruf »Lügenpresse« zur Normalität – verbunden mit Übergriffen auf Journalistinnen und Journalisten. Eine deutliche Steigerung erfuhren solche Angriffe ab dem Frühjahr 2020 im Umfeld der Proteste von Coronaleugnern, »Querdenkern« und Impfgegnern, darunter einer wachsenden Zahl offener Faschisten. Unter dem Hashtag »#AusgebranntePresse«, der am Dienstag im deutschsprachigen Netzwerk des Kurznachrichtendienstes Twitter trendete, berichten Journalisten und Fotoreporter von ihren Erfahrungen. Angestoßen hatte diese Twitterkampagne ein 28jähriger freier Fotojournalist aus Passau, der unter dem Pseudonym Rèsi Lucetti seit fünf Jahren von Demonstrationen und Protesten aller Art im In- und Ausland berichtet. »Ich wurde bei Abreisen verfolgt, in einem Zug angegriffen, bei Telegram geleakt, habe Morddrohungen erhalten. Ein Schwurbler trägt ein Schild mit meinem Klarnamen«, schrieb Lucetti über seine Erfahrungen mit den Coronademonstrationen der letzten Monate. Schon kurz nachdem sich der Fotograf mit über 14.600 Twitter-Follower seinen Frust vom Leibe geschrieben hatte, griffen andere Medienschaffende den Hashtag auf.

»Körperlich attackiert zu werden ist Alltag«, schrieb Sophia Maier, die für »Stern TV« arbeitet und seit anderthalb Jahren von »Querdenker«-Demos berichtet. Nach der Ausstrahlung ihrer Berichte bekomme sie Nachrichten wie »Fotze«, »Stück Scheiße« und »Hurenreporterin«. Seine Privatadresse und Handynummer seien in Telegram-Kanälen mit Tausenden von Followern verbreitet worden, zusammen mit dem Aufruf, »mir mal die Meinung zu sagen«, berichte Tagesspiegel-Korrespondent Julius Geiler aus Berlin. Er sei danach wochenlang über Umwege nach Hause gelaufen, um vermeintliche Verfolger abzuschütteln. Ähnliches schrieb Alexander Roth von der Onlineredaktion des Zeitungsverlages Waiblingen. Seit er über die »Querdenker«-Szene berichte, werde er bedroht und beleidigt. Er werde als »Alexander Toth« bezeichnet und ihm werde mit »Kugeln in den Kopf« gedroht. Aufgrund von TV-Interviews, aber auch, weil die »Querdenker« sein Bild auf Telegram verbreiteten, werde er auf der Straße erkannt. Dies belaste sein Privatleben sehr, so der Journalist, der vor Demoberichten und öffentlichen Auftritten mit seiner Familie über die Risiken spricht. Zudem hätten bekannte Köpfe der regionalen »Querdenker«-Szene mehrfach vor dem Waiblinger-Verlagsgebäude gestanden, um ihn zu filmen. Die Botschaft dahinter laute: »Wir können jederzeit an dich ran kommen. Und zeigen auch allen anderen mit unseren Videos, wie einfach das ist.« Nicht nur unter körperlichen Angriffen leiden die Journalisten. Seitdem er von »Querdenker«-Demos im Saarland berichte, hätten sich Forderungen nach Gegendarstellung und Anwaltsdrohungen verstärkt, schrieb der für die Saarbrücker Zeitung tätige Reporter Tom Peterson.

Mehrere Journalisten beklagten fehlenden Schutz durch die Polizei oder sogar aktive Behinderung ihrer Arbeit durch die Beamten. Viele Journalisten würden ihre Presseausweise nicht mehr offen um den Hals tragen, da ihre Adressen darauf zu lesen sind, schrieb die Berliner Fotojournalistin Kim Winkler. Auf einer Versammlung habe die Polizei deswegen versucht, sie festzunehmen. Nachdem sie sich als Journalistin ausgewiesen habe, durfte sie zwar weiterarbeiten. Doch nun war sie als Reporterin entlarvt und wurde von einer Demonstrantin angegriffen, während Polizisten lachend zusahen.

Medienvertreter würden »angespuckt, geschlagen, mit Pfefferspray besprüht, das Equipment zerstört, oder sie werden privat bedroht«, berichtete Jörg Reichel am Mittwoch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) von Übergriffen in mindestens 19 Städten allein im Dezember. Der Berliner Landesgeschäftsführer der Deutschen Journalistenunion (DJU) in der Gewerkschaft Verdi war im Sommer selbst bei einer »Querdenker«-Demonstration in Berlin vom Fahrrad gerissen und verprügelt worden.