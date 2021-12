Nach Protokoll

New York. Trauriger Rekord in der Footballprofiliga NFL: Wie die Liga bekanntgab, wurden am Montag insgesamt 106 Spieler der 32 Teams auf die Covid-19-Reserveliste gesetzt. Insgesamt wurden im Dezember bisher 521 Spieler in das Coronaprotokoll aufgenommen. 74 aktive Spieler und 22 Athleten aus den Trainingsgruppen landeten auf der Coronaliste. Zehn weitere Spieler standen zudem bereits am Weihnachtswochenende im Protokoll, wurden von der Liga aber erst am Montag offiziell registriert. Nach den neuen Covid-19-Protokollen der NFL können vollständig geimpfte asymptomatische Spieler von der Liste gestrichen werden, wenn sie innerhalb von 24 Stunden zwei negative Tests vorlegen. (sid/jW)