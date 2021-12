Weitere Absagen

New York. Die nordamerikanische Eishockeyprofiliga NHL hat drei weitere coronabedingte Spielabsagen bekanntgegeben, will den Spielbetrieb nach der Weihnachtspause aber dennoch wieder aufnehmen. Insgesamt mussten wegen vermehrter SARS-CoV-2-Infektionen bereits 70 Partien verlegt werden. Die Weihnachtspause der NHL hatte wegen zahlreicher Coronafälle am vergangenen Mittwoch begonnen. Alle seit dem 23. Dezember terminierten Partien waren abgesagt worden. Zudem hatte die Liga entschieden, ihre Stars nicht für die Olympischen Spiele in Beijing (4. bis 20. Februar) freizustellen, um das Zeitfenster für Nachholspiele nutzen zu können. (sid/jW)