In Montemurlo in der Toskana wurden Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte Nazibaumschmuck an den Gemeindeweihnachtsbaum gehängt hatten. »Ein ernster Vorfall hat die Festtage in Montemurlo beschmutzt«, schrieb die italienische Kommune nordwestlich von Florenz. Rund ein Dutzend rote Pappkreise mit Naziabbildungen und dem Gesicht von Adolf Hitler wurden am Baum entdeckt. »Das ist kein Streich, ich bin zutiefst empört«, erklärte Bürgermeister Simone Calamai. Hitler-Bilder seien »eine Beleidigung« für die Stadt, die jedes Jahr am 11. September ihrer Befreiung von den Nazis gedenke. (dpa/jW)