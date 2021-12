Büchse der Pandora

Fateh Guidoum/AP/dpa Soldatinnen sahrauischer Truppen nehmen am 27. Februar 2021 in Tindouf, Algerien, an der Militärparade anlässlich des 45. Jahrestages der Ausrufung der Demokratischen Arabischen Republik Sahara teil

Die Westsahara ist die letzte Kolonie in Afrika. Mehr als drei Jahrzehnte ist es her, seit die UNO ihren Einwohnern, den Sahrauis, ein Unabhängigkeitsreferendum zusagte. Zu seiner Abhaltung schlossen die Befreiungsfront Polisario und Marokko 1991 einen Waffenstillstand. Doch mit Hilfe von Verbündeten wie Frankreich gelang es Rabat, die Abstimmung immer wieder zu verschleppen. Unterdessen baute Marokko seine Besatzung aus, um vollendete Tatsachen zu schaffen. Seit Herbst 2020 schließlich versucht das Königreich, den Konflikt ein für allemal für sich zu entscheiden. Wenn es dabei aber anfangs einen »Schlachtplan« gab, wie die marokkanische Zeitschrift Tel Quel Ende November 2020 titelte, dann ist dessen Ausführung zumindest ins Stocken geraten.

Krieg geht weiter

Im Oktober 2020 hatten sahrauische Aktivisten im Süden der Westsahara die einzige Verkehrsroute zwischen dem von Marokko besetzten Landesteil und Mauretanien blockiert. Sie führt durch die sogenannte Pufferzone von Guerguerate, die zu den von Frente Polisario befreiten Gebieten gehört. Marokko hatte dort begonnen, eine Art Grenzübergang einzurichten und die Fahrbahn zu befestigen, was eine Verletzung des Waffenstillstandsabkommens mit der Polisario darstellte. Die Demonstranten protestierten gegen den Abtransport von Ressourcen ihres Landes durch dieses Nadelöhr. Sie forderten ein Ende des brutalen Besatzungsregimes und der Plünderung der Westsahara.

Lkw-Fahrer standen im Stau. Dann, am Morgen des 13. November, räumte das marokkanische Militär die Blockade. Offiziell sprach Marokko von einer »Polizeiaktion«, um die »Ordnung« wiederherzustellen. Zugleich wurden hämische Töne von einem »schwarzen Freitag« für die Polisario und den großen Nachbarn Algerien angestimmt. Die Befreiungsfront reagierte auf den erneuten Bruch des Waffenstillstands, indem sie die Kampfhandlungen wiederaufnahm. Seitdem greift die Polisario regelmäßig Stellungen entlang des gesamten, fast 3.000 Kilometer langen marokkanischen Befestigungswalls in der Westsahara und im Süden des Königreichs an. Der Krieg geht also weiter.

Angefeuert wurde Marokko vom scheidenden US-Präsidenten Donald Trump, der im Dezember 2020 verkündete, dass die USA die Zugehörigkeit der Westsahara zu Marokko anerkennen. Im Gegenzug verpflichtete Marokko sich, seine Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Dieser Deal brachte die Monarchie im eigenen Land in eine schwierige Lage, wie die Parlamentswahlen im September zeigten, bei denen die seit dem sogenannten arabischen Frühling »regierende« islamistische PJD fast alle ihre Sitze verlor. Zugleich gab es eine auffällige Wahlenthaltung. Der Publizist Aboubakr Jamaï wertete dies auf dem Onlineportal OrientXXI als Zeichen, dass große Teile der Bevölkerung sich von der Monarchie abgewandt hätten, was ihre Existenz bedrohe.

Gegen alte Freunde

Marokko begann, andere Länder, die sich dem Trump-Diktum nicht anschlossen, unter Druck zu setzen. Im Frühjahr legte es alle Kontakte zu Deutschland auf Eis. Vorher hatte der deutsche Botschafter vor der UNO das Festhalten am Selbstbestimmungsrecht der Sahrauis unterstrichen. Auch unterbindet Berlin die Tätigkeit eines marokkanischen Bloggers nicht, der von Duisburg aus zum Sturz der Monarchie aufruft. Mehr noch habe der Thinktank SWP eine »neue Marokko-Politik« propagiert, die auf Schwächung und Rekolonisierung des Königreichs ziele. König Mohammed VI. referierte die Theorie von der deutschen »Aggression« sogar am 20. August in einer Rede an sein »liebes Volk«, ohne Deutschland jedoch beim Namen zu nennen.

Ein weiteres Land, das nicht mitspielte, wie Marokko es sich erhofft haben mag, war Spanien. Madrid gewährte Polisario-Generalsekretär Brahim Ghali eine Covid-Behandlung. »Ich habe in Algerien das Bewusstsein verloren und bin in Spanien aufgewacht«, sagte Ghali dazu im Oktober auf einer Pressekonferenz in Tindouf. »Es war eine rein humanitäre Angelegenheit.« Dafür traf Madrid der geballte Zorn des Königreichs. Eine Klage nach der anderen wurde eingereicht, um zu erreichen, dass Ghali wegen »Völkermords« oder »Vergewaltigung« der Prozess gemacht werde. Auch wurde in den spanischen Enklaven in Nordmarokko ein veritables Flüchtlingsdrama inszeniert. Trotzdem kehrte Ghali unbehelligt zurück.

Warnung aus Algier

Algerien hatte mit Militärmanövern klargestellt, dass es einen Durchmarsch Marokkos in der Westsahara nicht zulassen werde. Doch Rabat drehte weiter an der Eskalationsspirale. Im Juli äußerte der marokkanische UN-Botschafter, dass er eine »Unabhängigkeit der Kabylei« unterstütze. Wenig später brachen dort Feuer aus, es fanden sich Hinweise auf Brandstiftung. Auch deckte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International auf, dass Marokko mit Hilfe der israelischen Spionagesoftware »Pegasus« in großem Stil Journalisten, Oppositionelle und eben auch die komplette algerische Staatsführung überwacht hatte. Als dann im August der israelische Außenminister Jair Lapid bei einem Besuch in Rabat Algier vorwarf, zusammen mit dem Iran einen schlechten Einfluss in der Region auszuüben, war der Bogen überspannt: Algier brach seine Beziehungen zu Rabat ab. Gaslieferungen wurden ebenfalls eingestellt.

Wie real die Gefahr einer Ausweitung des Krieges ist, zeigte sich im November, als drei algerische Lkw-Fahrer in den befreiten Gebieten von einer »Hightechwaffe« getötet wurden. Für Algerien ist die Täterschaft Marokkos erwiesen. Wenig später vereinbarten Israel und Marokko ein »Verteidigungsabkommen« – die nächste Provokation. »Die Büchse der Pandora ist geöffnet«, kommentierte der marokkanische Journalist Ali Lmrabet auf dem Nachrichtenportal Middle East Eye die gefährliche Entwicklung. Erst kurz zuvor hatte mit dem italienisch-schwedischen Diplomaten Staffan de Mistura ein neuer UN-Sondergesandter sein Amt angetreten.

Ein Triumph für Frente Polisario waren zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Im September erklärte der die zwischen Rabat und Brüssel bestehenden Handels- und Fischereiabkommen für nichtig, weil sie die Westsahara einbeziehen, ohne dass mit der Polisario als rechtmäßiger Vertreterin der Sahrauis gesprochen worden sei. Die EU hat Berufung eingelegt, einzig Schweden war dagegen. Die neue US-Regierung hatte angekündigt, auf die Trump-Erklärung nicht zurückkommen zu wollen. Aber zum Jubiläum lobte Außenminister Antony Blinken den marokkanischen Plan einer »Autonomie« der Sahrauis – die sie vollends der Unabhängigkeit berauben würde. Zur Freude Rabats gab auch das »grüne« deutsche Außenministerium mit einer ähnlichen Erklärung seinen Einstand. Damit klar ist, wer mit wem zusammenhält.