Israel erbost

REUTERS/Mohammed Salem Noch immer nicht wieder aufgebaut: Reste eines von Israel im Gaza-Krieg zerstörten Gebäudes am 21. Dezember

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit ein Budget für die Untersuchung von Kriegsverbrechen während des elf Tage dauernden militärischen Schlagabtauschs zwischen Israel und der Hamas im vergangenen Mai gebilligt. 125 Staaten stimmten gegen einen von Tel Aviv eingebrachten Vorschlag, der das verhindern sollte. Nur sieben Staaten unterstützten Israel: die USA, Ungarn, Nauru, Palau, Papua-Neuguinea, Mikronesien und die Marshallinseln. 34 Länder enthielten sich, unter anderem Deutschland und Österreich.

»Die UNO ist auf einen neuen Tiefpunkt gesunken und hat ein Budget für eine verachtenswerte und voreingenommene Kommission genehmigt«, sagte der ständige Vertreter Israels bei der UNO, Gilad Erdan, laut Times of Israel vom Sonnabend. Nach Erdans Ansicht ignoriert die Untersuchungskommission die Kriegsverbrechen der Hamas, die rund 4.000 Raketen auf israelische Zivilisten abgefeuert habe.

Davon kann jedoch keine Rede sein. Die Kommission hat ausdrücklich den Auftrag, mögliche Verbrechen auf beiden Seiten aufzudecken. Sie soll ferner »alle grundlegenden Ursachen der wiederkehrenden Spannungen, der Instabilität und der Verlängerung des Konflikts« untersuchen, heißt es in der Aufgabenstellung des UN-Menschenrechtsrats (UNHRC), der die Errichtung des Gremiums kurz nach Beginn des Waffenstillstands im Mai angekündigt hatte. Zudem sollen auch in Zukunft israelische Rechtsverletzungen in den besetzten palästinensischen Gebieten und in Gaza überwacht werden. »Es wäre die erste derartige Untersuchungskommission mit einem ›fortlaufenden‹ Mandat«, stellte Times of Israel fest.

Eine offizielle Vertreterin Tel Avivs nannte die Kommission schon im Mai »ein weiteres Beispiel für ein äußerst diskriminierendes und betrügerisches Gremium«. Die daran beteiligten Experten hätten ihre Voreingenommenheit gegenüber Israel deutlich gemacht. »Ich hoffe, dass dieses Gremium nicht wieder dazu beiträgt, begrenzte und wertvolle Ressourcen zu verschwenden, um ein weiteres Scheingericht zu finanzieren«, sagte sie laut Times of Israel.

Die Abstimmung am Donnerstag fand auf den Tag genau fünf Jahre nach der Annahme der UN-Resolution 2334 statt. Diese verurteilt alle israelischen Maßnahmen, die »darauf abzielen, die demografische Zusammensetzung und den Status des seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiets, einschließlich Ostjerusalems, zu ändern, darunter den Bau und die Ausweitung von Siedlungen, die Überführung israelischer Siedler, die Beschlagnahme von Land, die Zerstörung von Wohnhäusern und die Vertreibung palästinensischer Zivilpersonen unter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und die einschlägigen Resolutionen«.

Israel fürchtet also keineswegs zu Unrecht, es könnte für den ungebremsten, illegalen Siedlungsbau auf der Westbank und der brutalen Unterdrückung jeden Widerstands gegen das völkerrechtswidrige Besatzungsregime kritisiert werden. In den vergangenen fünf Jahren hat der zionistische Staat so ziemlich gegen jeden Passus der Resolution 2334 verstoßen. Aber UN-Resolutionen haben Tel Aviv sowieso selten interessiert.

»Israel setzt sich über die Resolution hinweg, seine Besatzung ist stärker denn je, die Gewalt, die es gegen Palästinenser einsetzt, um die Besatzung aufrechtzuerhalten, nimmt zu, und die internationale Gemeinschaft hat keine Strategie, um die längste militärische Besatzung der Welt zu beenden«, zitierte The New Arab am Donnerstag Michael Lynk, UN-Sonderberichterstatter für die besetzten palästinensischen Gebiete. »Ohne ein entschlossenes internationales Eingreifen, um eine unverantwortliche Besatzung zur Rechenschaft zu ziehen, gibt es keine Hoffnung, dass das palästinensische Recht auf Selbstbestimmung und ein Ende des Konflikts in absehbarer Zeit verwirklicht werden können«, so Lynk weiter.

Der letzte Krieg hatte am 10. Mai begonnen, als die in Gaza regierende islamistische Hamas Raketen auf Jerusalem abfeuerte. Vorausgegangen waren wochenlange schwere Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und palästinensischen Demonstranten an der Al-Aksa-Moschee und im Ostjerusalemer Viertel Scheich Dscharrah, wo mehrere palästinensische Familien ihre Häuser räumen sollten, um Platz für Neubauten zu machen, die für radikale israelische Siedler gedacht sind.