Regeln für Triage

Hauke-Christian Dittrich/dpa Hinweisschild in einer Klinik in Niedersachsen (27.3.20218)

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe hat den Gesetzgeber mit einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung dazu verpflichtet, »unverzüglich« Vorkehrungen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen im Fall einer Triagesituation zu treffen. Aus dem Grundgesetz ergebe sich die Pflicht für den Gesetzgeber, das höchstrangige Rechtsgut Leben zu schützen. Diese habe er verletzt, weil er keine Vorkehrungen getroffen habe, erklärte der erste Senat des BVerfG und verwies dabei auch auf die Behindertenrechtskonvention. Ärzte und Ärztinnen bräuchten rechtlich verbindliche Grundlagen für Entscheidungen, wen sie angesichts pandemiebedingt knapper intensivmedizinischer Ressourcen retten sollen und wen nicht.

Als Triage wird in der Medizin eine Methode bezeichnet, nach der in Notlagen ausgewählt wird, wer zuerst versorgt oder überhaupt gerettet wird. Neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen hatten Verfassungsbeschwerde eingelegt. Sie hatten vor dem Hintergrund der Coronapandemie befürchtet, etwa bei der Konkurrenz um Intensivbetten im Nachteil zu sein oder von Ärzten aufgegeben zu werden.

Die Bundesregierung werde nun zügig eine gesetzliche Regelung schaffen, versprach Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). »Das erste Ziel muss sein, dass es erst gar nicht zu einer Triage kommt«, so der Politiker auf Twitter. Wenn aber doch, dann bedürfe es klarer Regeln, die Menschen mit Handicaps Schutz vor Diskriminierung bieten.

Jetzt könne sich der Bundestag, der bislang Entscheidungen zur Priorisierung im Gesundheitssystem an Fachverbände wegdelegiert habe, nicht mehr drücken, begrüßte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, die Entscheidung. Es dürfe nicht sein, dass Mediziner in so einer wichtigen Frage alleingelassen werden, erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele.

Behandlungsteams sollten in ihren Entscheidungen bestärkt werden, erklärte der frühere Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e. V. (DIVI), Uwe Janssens, im Deutschlandfunk. Es sei allerdings unmöglich, dass der Gesetzgeber medizinische Vorschriften formuliere. »Dass wir den Richter mit am Bett sitzen haben, das wollen wir Ärzte und Ärztinnen sicher nicht«, so der Intensivmediziner.