Russland kritisiert Pipelineverzögerung

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Umkämpfte Röhren: Gasanlandestation in Mecklenburg-Vorpommern (Lubmin, 29.4.2021)

Ein entscheidender Faktor im Wirtschaftskrieg der USA und ihrer Verbündeten gegen die russische Föderation ist die Erdgaspipeline »Nord Stream 2«. Mit ihr soll der fossile Energieträger unter Umgehung der Ukraine und Polens via Ostsee nach Mitteleuropa geliefert werden. Während man in Washington sowie in Teilen der neuen Bundesregierung das Projekt am liebsten heute als morgen beerdigt sehen würde, hat Moskau am Dienstag eine zügige Entscheidung über die Inbetriebnahme der Leitungen angemahnt.

»Eine künstliche Verzögerung« brauche »wohl niemand«, sagte der russische Botschafter in der BRD, Sergej Netschajew, der Deutschen Presseagentur (dpa). Russland sei bereit, sofort Gas durch die beiden Röhren unter der Ostsee zu liefern. Die Leitungen sind fertig konstruiert, es fehlt aber noch die Betriebsgenehmigung der Bundesnetzagentur. Nach der Entscheidung der Behörde steht auch noch eine Überprüfung der EU-Kommission in Brüssel an.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bekräftigte in einem dpa-Interview, dass »Nord Stream 2« für sie mehr als ein rein privatwirtschaftliches Projekt ist. Die vergangenen Jahre hätten deutlich gemacht, welche geostrategische Rolle es spielt. Bereits die Vorgängerregierung von Union und SPD habe »gemeinsam mit der US-Regierung deutlich gemacht, dass Energie nicht als Waffe eingesetzt werden darf und dass das erhebliche Konsequenzen hätte. Und das gilt ebenso«, sagte Baerbock. Anders als sie bezeichnete Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Verfahren als »ganz unpolitisch« und die Pipeline als »privatwirtschaftliches Vorhaben«.

Auf die Frage, ob Russland den SPD-Politiker beim Wort nehmen werde, sagte er der dpa: »Wir nehmen niemanden beim Wort. Aber wir nehmen das zur Kenntnis. Wir hoffen sehr, dass wir das Projekt zu Ende führen. Davon würden alle profitieren.« Die USA lehnen die Pipeline ab und schieben die Sorge vor zu großer Abhängigkeit Europas von russischen Energielieferungen vor. Tatsächlich geht es Washington um die Profitinteressen der eigenen Industrie, die nach Absatzmärkten unter anderem für durch »Fracking« gewonnenes Schiefergas sucht.