Ausgebremst

Lienz. Die amerikanische Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die 26jährige am Montag über ihre sozialen Netzwerke mit. Es gehe ihr gut, schrieb Shiffrin. Sie befinde sich in häuslicher Isolation und werde die anstehenden Weltcuprennen im österreichischen Lienz verpassen. Die zweimalige Olympia- und dreimalige Gesamtweltcupsiegerin liegt mit 750 Punkten auch aktuell wieder an der Spitze. (dpa/jW)