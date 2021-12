Der »Deutsche Krimipreis« geht in diesem Jahr an »Die Experten« von Merle Kröger. Das teilte das Bochumer Krimiarchiv über seine Außenstelle in Hamburg mit. Kröger erzählt in ihrem Thriller »Die Experten« von einem deutschen Wissenschaftler, der in Ägypten Jagdflugzeuge baut. Der Deutsche Krimipreis ist nicht dotiert. Die Auszeichnung würdigt seit 1985 Autoren für Krimis, »in denen sie dem Genre literarisch gekonnt und inhaltlich originell neue Impulse geben«. Eine öffentliche Preisverleihung findet auch in diesem Jahr nicht statt. (dpa/jW)