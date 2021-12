Auf »guten Willen« pfeifen

Georg Wendt/dpa Maschinen zahlen keine Steuern: HHLA-Terminal Tollerort in Hamburg

Die gewerkschaftlichen Vertrauensleute beim Gesamthafenbetrieb Hamburg (GHB) haben sich klar gegen eine Fusion positioniert. Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und Konkurrent Eurogate sollen in den norddeutschen Häfen zusammenarbeiten. Vor gut sechs Wochen hatte HHLA-Chefin Angela Titzrath die Vorhersage gewagt, bei »gutem Willen aller Beteiligter« könne »noch in diesem Jahr eine Absichtserklärung unterzeichnet werden« – gemeint war die seit fast anderthalb Jahren diskutierte Kooperation zwischen dem teilstaatlichen Hamburger Hafenbetreiber und seinem größten nationalen Konkurrenten. Auf diesen »guten Willen« aber pfeifen die GHB-Vertrauensleute. Sie seien als Betroffene an den Gesprächen bislang nicht beteiligt worden, teilten sie kurz vor Weihnachten mit. Sie kritisierten, dass die Verhandlungen »unter Ausschluss von Gewerkschaft und Betriebsräten stattfinden«, und beanstandeten dies als weiteren Schritt zum »Abbau der vielbeschworenen Sozialpartnerschaft«.

Seit dem Frühsommer 2020 verhandelt die HHLA über eine Zusammenarbeit mit Hafenbetreiber Eurogate. Dieses gemeinsame Unternehmen des teilstaatlichen Bremer BLG-Konzerns und des Hamburger Familienbetriebs Eurokai ist neben Hamburg vor allem in Bremerhaven und Wilhelmshaven aktiv. Trotz öffentlichen Drucks durch bremische und hamburgische Landespolitik wie auch aus Wirtschaftskreisen verlaufen die Verhandlungen schleppend; der Weserkurier meldete am Freitag, Eurogate habe »auf Nachfrage« erst einmal »bis Anfang 2022« vertröstet, bis dahin sei »Stillschweigen über Zwischenergebnisse vereinbart« worden. Selbst elementare Fragen bleiben unbeantwortet: Geht es nur um partielle Kooperation im Bereich des Containerumschlags? Oder um eine Fusion der Konzerne? Gar um einen – von einigen Experten geforderten – »großen« Wurf einer »Deutsche Bucht AG« unter Einschluss weiterer Häfen?

Gesamthafenbetriebsgesellschaften oder -vereine wie GHB sind zentrale, von Unternehmer- und Arbeiterseite paritätisch getragene Personaldienstleister. Sie verleihen Mitarbeiter an einzelne Hafenbetriebe, je nach deren Bedarf. GHB gewährleisten auch Ausbildung und Qualifizierung, stehen aber zunehmend unter Druck, weil einzelne Hafenbetriebe immer öfter auf billigere externe Zeitarbeitsdienstleister zurückgreifen, was die wirtschaftlich notwendige Grundauslastung der GHB stark gefährdet.

Die Hamburger GHB-Vertrauensleute sprechen in Sachen HHLA-Eurogate pauschal von einer beabsichtigten »Fusion«, bezweifeln aber »angesichts steigender Gewinnerwartungen der HHLA« deren »wirtschaftliche Notwendigkeit«. Sie befürchten, dass beide Unternehmen aus ihren Festbeschäftigten Pools bilden könnten, »die die Nachfrage beim GHB verringern und langfristig dessen Existenz in Frage stellen«. Die laufenden Pläne von HHLA und Eurogate zur Automatisierung des Hafenumschlags würden diese Situation noch verschärfen. Die GHB-Vertrauensleute verlangen deshalb unter anderem Garantien für den »Erhalt des GHB als Personaldienstleister im Hamburger Hafen, Erhalt aller Hafenarbeitsplätze, Erhalt und Ausbau der existierenden Flächentarifverträge«.

Auch Natale Fontana, Landesfachbereichsleiter Verkehr bei Verdi Hamburg, beanstandet, dass die Fusion an Gewerkschaft und Beschäftigten vorbeigeplant werde. Er sieht »viele hundert gut entlohnte Arbeitsplätze im Hafen gefährdet«. Für deren Erhalt demonstrierten 500 Hafenarbeiter am 11. Dezember in Hamburg. Dass die HHLA nun auch noch die Hafenfacharbeiterausbildung einstellt, nennt Fontana »fatal«. Junge Leute hätten so im Hafen keine Zukunft mehr, befürchtet Fontana: Digitalisierung und Automation verringerten den Arbeitskräftebedarf und erhöhten die Qualifikationsanforderungen, »ohne Garantien für die gegenwärtig Beschäftigten über 2025 hinaus«. Automatisierung garantiere keine Steigerung der Umschlagsproduktivität. Fontana: »Es fragt sich, wer noch Steuern zahlt, wenn mehr automatisiert wird. Die Maschinen sicher nicht.«