Krankes System

Fabian Sommer/dpa Pflegepersonal fordert vor dem Reichstagsgebäude bessere Arbeitsbedingungen (Berlin, 12.5.2021)

Von Applaus allein wird niemand satt. Darum mangelt es nicht erst seit der Coronakrise an Bewerbern für die arbeitsintensiven und schlecht vergüteten Pflegejobs. Jetzt schlägt auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) Alarm: Rund 22.300 freie Pflegestellen in der Allgemeinmedizin und auf den Intensivstationen sind nicht besetzt. Das sind dreimal so viele vakante Stellen wie noch vor fünf Jahren, erklärte die DKG anlässlich der Veröffentlichung des Klinikbarometers am Montag.

Die Erhebung beruht auf einer repräsentativen schriftlichen Befragung von fast 300 Kliniken mit mehr als 100 Betten zwischen Mai und Juni dieses Jahres. 84 Prozent der befragten Krankenhäuser gaben an, Probleme bei der Besetzung offener Pflegestellen auf den Allgemeinstationen zu haben. Der Pflegepersonalmangel sei das »drängendste Problem der Gesundheitspolitik«, sieht der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß die Ampelregierung in der Verantwortung, das »Pflegepersonalbedarfsmessungsinstrument (PPR 2.0)« schnellstmöglich umzusetzen. Das von der DKG, dem Deutschen Pflegerat und der Gewerkschaft Verdi gemeinsam ausgearbeitete PPR 2.0 richtet sich nach dem tatsächlichen Versorgungsbedarf der Kliniken. Verdi hatte die Aufnahme des PPR 2.0 in den Ampelkoalitionsvertrag als »Erfolg der zahlreichen betrieblichen Aktionen und Kämpfe in den Krankenhäusern« und »Meilenstein hin zu besseren Arbeitsbedingungen und einer guten Versorgungsqualität im Krankenhaus« gefeiert.

Während die DKG die Krankenkassen in ihrer Presseerklärung beschuldigte, eine noch von der alten Bundesregierung beschlossene Finanzierungsreform der Pflegepersonalkosten in einigen Bundesländern zu blockieren, spielte der Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), Florian Lanz, den Ball zurück. Die Krankenhäuser hätten die wichtigsten Instrumente zur Pflegepersonalgewinnung selbst in der Hand, denn sie entschieden über die Höhe der Vergütung und die Anzahl der Ausbildungsplätze, um genug Pflegenachwuchs zu bekommen.

Doch im Kapitalismus ist auch Gesundheit zur Ware geworden, und Krankenhäuser drücken die Löhne, anstatt in bessere Arbeitsbedingungen zu investieren. Derweil beklagt die DKG wirtschaftlich eine »so düstere Lage«, wie es sie seit Beginn der Statistik vor 20 Jahren noch nicht gegeben habe. Nur elf Prozent der befragten Klinken stuften ihre wirtschaftliche Situation als gut ein, 60 Prozent rechneten für 2021 mit Verlusten. Als maßgeblicher Grund werden Belegungsrückgänge und ausgefallene »planbare Operationen« durch Einschränkungen des Regelbetriebes während der Coronapandemie angegeben. Die »Aktion gegen Arbeitsunrecht«, die sich für »Demokratie in Wirtschaft und Betrieb« einsetzt und Gewerkschaften, Parteien und Behörden berät, sieht hier hausgemachte Probleme. Das Barometer werde von Klinikbetreibern herausgegeben, »die sich seit Jahren mit unnötigen OPs sanieren, das Personal ausbluten lassen und nicht selten aggressiv gegen Betriebs- und Personalräte vorgehen«, erklärte die Vereinigung auf Twitter. Bei den »planbaren Operationen« handele es sich vielfach um medizinisch nicht notwendige Eingriffe, die allein aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgten. Die Krankenhausträger seien »nicht Opfer, sondern aktive Täter, die dieses marode, auf schwarze Zahlen und Gewinn gedrillte Krankenhaussystem mitgestalten«.