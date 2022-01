Auf grün zu trimmen

Regis Duvignau/REUTERS Greenwashing: Volkswagen hat 2021 den Autovermieter Europcar gekauft, da der als Dienstleister kaum CO2 emittiert

Das Jahr 2021 war ein Rekordjahr nicht nur der Aktienkurse, sondern auch bei den Fusionen und Unternehmensübernahmen. Es war ein Gewinnfest für die Investmentbanker. Dieses Fest wird veranstaltet, wenn Unternehmenschefs einen Rivalen kaufen wollen, wenn sie eine Sparte abstoßen und deren neue Aktien an die Börse bringen (wie Anfang Dezember Daimler mit seiner Lastwagenabteilung) oder wenn die Private-Equity-Raubritter (vormals Heuschrecken genannt) sich ein Unternehmen krallen oder es ausgemergelt, aber vollkommen »neu aufgestellt« und aufgepeppt wieder verkaufen. Und dieses Fest lief 2021 auf Hochtouren. Der Handel mit Unternehmen blühte. Nicht nur war 2021 ein Rekordjahr, auch 2022 könnte wieder eins werden, sagen die Investmentbanker, die die Deals einfädeln. Das sagen auch deren Rechtsberater aus den internationalen Kanzleien. Sie lächeln dabei bescheiden, weil sie das Geschäft ihres Lebens machen.

All das erinnert an die Zeit vor der Finanzkrise 2007. Es regnete Geld und die vorige Generation hatte ihre große Zeit. 2007 war das letzte Rekordjahr bei Fusionen und Übernahmen weltweit. Damals wurden Unternehmensteile und Unternehmen im Volumen von 4,6 Billionen US-Dollar (etwa vier Billionen Euro) umgesetzt. Schon Anfang Dezember 2021 wurde dieser Spitzenwert mit 5,3 Billionen Dollar erstmals übertroffen.

Die Herren und wenigen Damen, die vom Geschäft mit M & A leben (M & A – Mergers and Acquisitions, Fusionen und Übernahmen, so bezeichnen sie selbst ihre Branche), beziehen ihren Optimismus auf einen anhaltenden Boom aus erstaunlich weichen Faktoren: a) die Aktienkurse steigen, und b) die Chief Executives (die Vorstandsvorsitzenden) sind zuversichtlich, dass die Gewinne weiter kräftig steigen. Die zwei Faktoren bedingen sich gegenseitig. Oder wurde schon mal beobachtet, dass die Chiefs optimistisch waren in Zeiten fallender Aktienkurse? Oder umgekehrt, sind die Aktien schon mal gestiegen, als die Bosse auf breiter Front über eine Erosion ihrer Gewinne (etwa wegen unmäßig steigender Löhne) geklagt haben? Oho, sagen die Herren und wenigen Damen, wir können auch strukturelle Gründe anführen: etwa den, dass die Private-Equity-Firmen immer mehr, immer größer werden und immer mehr Geld haben, das angelegt sein will. Ihr Anteil an den weltweiten Unternehmensdeals lag zwischen 2008 und 2020 bei etwa 25 Prozent. Im gerade zu Ende gehenden Jahr 2021 ist dieser Anteil – bei stark wachsender Gesamtsumme – auf 35 Prozent gestiegen.

Hinter dieser Entwicklung steht die forcierte Geldmengenexpansion des ersten Coronajahres, die 2021 fast unvermindert fortgesetzt wurde. Die Private-Equity-Fonds können sich nicht retten vor Million- und Milliardären, die ihre üppigen und träge herumliegenden Geldsummen verwertet haben wollen. Sie haben außerdem keine Schwierigkeiten damit, Kredit zu mäßigen Zinsen in fast beliebiger Höhe aufzunehmen, um einen stattlichen Unternehmenskauf in fünf- bis zehnfacher Höhe der bei ihnen zur Anlage bereiten Summen zu finanzieren.

Schließlich ist noch eines weiteren Faktors zu gedenken, der den Handel mit Unternehmen und Unternehmensanteilen antreibt. Er heißt ESG. Die Buchstaben dieser selbstredend englischen Abkürzung stehen, wie es so schön geschwollen heißt, für die »drei Dimensionen der Nachhaltigkeit«: Environment, Social and Good Government – oder Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Hier haben wir es mit einem Trend zu tun, der auch die Branche der Übernahmen, Fusion und Zerschlagung von Unternehmen erfasst. In der Praxis spielt das große »E« für Umwelt die Hauptrolle. Sozial angehaucht und gut geführt waren kapitalistische Unternehmen ja schon immer. Aber um »grün« zu werden, muss ein Unternehmen zuweilen auch handeln. Denken wir mal an einen so bewährten Waffenproduzenten wie die gute alte Rheinmetall. Diese sieht sich veranlasst, die Motorkolbenabteilung zu verkaufen, denn Verbrennungsmotoren sind heutzutage weder »grün« noch »in«. Umgekehrt kauft die gute alte Volkswagen AG den Autovermieter Europcar hinzu, der früher schon mal zum Konzern gehörte und als Dienstleister kaum CO2 emittiert. In diesem Stil wird die gesamte kapitalistische Wirtschaft umstrukturiert. Unternehmensteile mit E-Appeal werden teurer. Hersteller von Kolben (ob für Panzer, Schiffe oder Pkw) oder Kohlegruben sind umgekehrt mit einem Abschlag zu haben.

Die Unternehmenslenker könnten es sich auch einfacher machen und ähnlich wie die Finanzinstitute einfach ein ESG-Etikett auf ihre Produkte kleben. Die EU hätte nichts dagegen: Finanzprodukte sind nach ihren Regeln dann nachhaltig, wenn die Fonds oder Banken transparent machen, nach welchen Kriterien sie Nachhaltigkeit definieren. Wer will es ihnen verübeln, wenn das Kriterium darin besteht, dass das Produkt lauter »grün« vermarktete Dinge enthält. Beispielsweise eine noch von Olaf Scholz (SPD) als Finanzminister herausgegebene Bundesanleihe, die sich in nichts, rein gar nichts, von den anderen Anleihen unterscheidet außer eben der Tatsache, dass sie »grün« heißt.

Das »grüne« Verkaufsargument hat vor allem die Finanzbranche selbst erfasst. Die Fonds werben für ihre »nachhaltigen«, mit ESG-Etikett versehenen Fondsanteile. Die Private-Equity-Firmen verlangen von den Unternehmenslenkern, ihre Firmen auf »grün« zu trimmen, damit der Aktienkurs weiter steigt. Die braven Manager haben gelernt, dass Marketing immer das Wichtigste ist. Die gewitzten unter ihnen und unter den Finanzhaien kaufen sich billig in weniger oder überhaupt nicht »Grünes« ein. Ein toller Rekordmarkt, in dem Autosuggestion regiert.