Silberstreif Volksentscheid

Das Jahr 2021 war ein historisches für die deutsche Wohnungspolitik: Mietendeckel, Monopolisierung, Vorkaufsrecht, Volksbegehren und ein neues Bauministerium. Es gab große Rückschläge für eine emanzipatorische Mietenpolitik, und der Volksentscheid zur Vergesellschaftung in Berlin droht trotz des Erfolgs bei der Abstimmung am neuen Berliner Senat zu scheitern. Aber der Reihe nach. Anfang des Jahres bilanzierten die Wohnkonzerne Rekordgewinne, und Vonovia kündigte an, die Deutsche Wohnen schlucken zu wollen, was am Ende des Jahres auch gelang. Damit besitzt der größte europäische Wohnkonzern mehr als 568.000 Wohnungen und eine enorme Marktmacht.

Am 15. April machte die Klassenjustiz kurzen Prozess und kippte den Berliner Mietendeckel. Die Immobilienbranche jubelte. Es herrsche endlich »Rechtsklarheit«, bemerkte damals der Präsident des Bundesverbands freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, Andreas Ibel. Für die Mieterbewegung eine extrem bittere Niederlage. Schauten doch andere Bundesländer nach Berlin und spielten mit dem Gedanken, ebenfalls einen Mietendeckel einzuführen. So zum Beispiel die »rot-grün-rote« Landesregierung in Bremen, die das Instrument wohl übernommen hätte, wäre vom Bundesverfassungsgericht grünes Licht gekommen. Das Gericht hat allerdings nur festgestellt, dass die Länder in dieser Frage nicht die gesetzgeberische Kompetenz haben. Aus dem Urteil ging nicht hervor, dass ein sogenannter Mietendeckel rechtlich nicht möglich sei. Sofern die Bundesregierung von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP also will, kann sie einen bundesweiten Mietendeckel einführen. Mit einer »rot-grün-roten« Regierung wäre das politisch vielleicht auch möglich gewesen, aber die aktuelle Ampelkoalition hat solch mieterfreundlichen Gesetzen schon eine Absage erteilt. Eine weitere Niederlage.

Ein Silberstreif am Horizont war, dass durch das Urteil die Berliner Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« einen Mobilisierungsschub erhielt. Die Arbeit von Tausenden Aktivisten sollte sich auszahlen: 59,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten am 26. September für den Volksentscheid, nur rund 40,8 Prozent lehnten ihn ab. Mehr als eine Million Menschen wollten damit die Vergesellschaftung großer Wohnkonzerne. Zum Vergleich: Wäre der Volksentscheid eine Partei gewesen, hätte man alleine regieren können. Ein historischer Sieg also. Noch nie war der Mieterbewegung in BRD Vergleichbares gelungen. Mit dem Erfolg des Volksentscheids ist der Berliner Senat laut Beschlusstext aufgefordert, »alle Maßnahmen einzuleiten«, die zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum erforderlich sind, und dazu ein Gesetz zu erarbeiten.

Aber die neue Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat anderes vor. Erst wollte sie mit der FDP zusammen koalieren, um sich mit der Frage nicht mehr beschäftigen zu müssen. Es gab Widerstand in ihrer Partei, und Die Linke war wieder im Spiel – musste allerdings in den Koalitionsverhandlungen Posten opfern, vor allem verlor sie das wichtige Ressort für Stadtentwicklung und Wohnen an die SPD. Am Koalitionsvertrag gab es viel Kritik von Mitgliedern aus der Linkspartei. Der ehemalige Staatssekretär und Wohnungswissenschaftler Andrej Holm schrieb eine ausführliche Kritik auf seinem Blog und urteilte: »Eine progressive Stadtpolitik sieht anders aus. Berlin hat mehr verdient als den jetzt vorliegen Koalitionsvertrag.« Die Gegner einer erneuten Regierungsbeteiligung hatten am 4. Dezember einen Antrag mit dem Titel »Nein zum Koalitionsvertrag« eingebracht, aber verloren die Abstimmung am 17. Dezember mit 22,4 zu 74,91 Prozent. Damit ist der Koalitionsvertrag angenommen. Was bedeutet das für den Volksentscheid?

Die »rot-grün-rote« Landesregierung will »schon in den ersten 100 Tagen« eine »Expertenkommission« einrichten. Ein Sprecher der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« bemerkte am 24. November gegenüber junge Welt: »Wir brauchen keine Kommission, die durch ewige Prüferei ein achtes Mal bestätigt, dass Vergesellschaftung möglich ist.« Die Landesregierung hat die Initiative mittlerweile zur Expertenkommission eingeladen. Trotz Kritik will das Bündnis sich daran beteiligen. Im Koalitionsvertrag heißt es: »Die Kommission erarbeitet innerhalb eines Jahres eine Empfehlung für das weitere Vorgehen an den Senat, der dann eine Entscheidung darüber trifft.« Dort steht nicht, dass man den Volksentscheid umsetzten möchte, sondern es ist nur die Rede von einem »verantwortungsvollen« Umgang damit. Mit anderen Worten: Ob die Kommission eine Vergesellschaftung im Sinne der Kampagne empfehlen und der Senat dem zustimmen wird, ist offengelassen. Es ist sehr gut möglich, dass der Volksentscheid am Ende am Widerstand von SPD und Grünen scheitert. Es könnte auch die Stunde der Wahrheit für die Linkspartei werden. Die Parteilinke Lucy Redler schrieb dazu auf Twitter: »Die wirkliche Auseinandersetzung kommt in einem Jahr. Dann heißt es: Should I stay or should I go now?«

Nur wenig dürfen Mieter auch von der kommenden Bundesregierung erwarten. Kein Wunder, dass der Deutsche Mieterbund den Koalitionsvertrag kritisierte. So heißt es beispielsweise darin: »Unser Ziel ist der Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen. Dafür werden wir die finanzielle Unterstützung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau inklusive sozialer Eigenheimförderung fortführen und die Mittel erhöhen.« Was sich im ersten Moment gut anhört, ist es bei genauerem Betrachten keineswegs. Denn in den 100.000 geförderten Wohnungen ist ausdrücklich auch die Eigenheimförderung enthalten – und wie sich das konkrete Verhältnis gestaltet zwischen geförderten Sozialwohnungen und Eigenheimen, lässt der Koalitionsvertrag offen. Positiv ist zwar, dass es wieder ein Bau- und Wohnungsministerium geben soll. Allerdings handelt es sich in der bisherigen Ausgestaltung um ein schwaches Ministerium mit wenig Kompetenzen und geringen Mitteln. Die großen Probleme auf dem Wohnungsmarkt lassen sich so jedenfalls nicht lösen.

Und als habe es im Jahr 2021 nicht schon genug Hiobsbotschaften gegeben, hielt die Europäische Union gegen Ende noch eine bereit. Um den Klimawandel abzuschwächen, sollen Gebäude energieeffizienter werden. So weit, so richtig. Aber nach den derzeitigen EU-Plänen zur Sanierungspflicht zahlen am Ende die Mieter dafür. Der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, forderte deshalb in Bild, die Politik solle »Geld zur Verfügung stellen, damit die Vermieter und in der Folge die Mieter die hohen Investitionen nicht alleine stemmen müssen«. Insgesamt hat dieses Jahr gezeigt, dass die Mieterbewegung außerparlamentarisch die Hegemonie errungen hat. Dafür steht der erfolgreiche Ausgang des Berliner Volksentscheids. Es zeigte sich aber auch, dass die alten neoliberalen Eliten nach wie vor an der Macht sind und jeden gesellschaftlichen Fortschritt blockieren.