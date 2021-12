Gabriele Senft Nie um ein Argument verlegen: Hans Heinz Holz auf der XIII. Rosa-Luxemburg-Konferenz (13.1.2008)

Hegel hat es getan, Marx hat es getan und Hans Heinz Holz auch: für Zeitungen geschrieben. Zwar ächzte ersterer über das »Zeitungsjoch« bei der Bamberger Zeitung und klagte, er müsse auch melden, »dass der Prinz N. N. heute hier durchpassiert sei«. Doch wie später bei Marx war es eher die Zensur, die ihm die Geistesarbeit auf der »Zeitungsgaleere« vermieste. Eine systematische Weltsicht hat sich auch an einzelnen Gegenständen und in kurzer Form zu bewähren, zumal wenn Anspruch auf praktisches Eingreifen in die Politik erhoben wird. Die Zeitung ist eine gute Schule dafür.

Von einer mit Hegel und Marx vergleichbaren Zensur war Holz nicht betroffen, und insbesondere nach seiner Emeritierung 1997 konnte er um so mehr schreiben, agitieren und »die Basis mobilisieren«, wie er in einem Interview sagte. Ein wichtiger Bestandteil dieser Praxis war die Zusammenarbeit mit der Tageszeitung junge Welt. Die zwischen 1997 und 2011 in ihren Spalten erschienenen Beiträge von Holz liegen nun in einem Sammelband vor.

Zugänglich und strikt

In den sieben Rubriken Debatte, Dialektik, Recht, Sozialismus, Revolutionäre, Kunst und Religion entfaltet sich die ganze enzyklopädische Gelehrtheit des Philosophen. Im Debattenblock schreibt Holz besonders zugänglich und bleibt doch in der Sache strikt. Auf präzise Begrifflichkeiten bestehend, weicht er keiner Auseinandersetzung aus, denn »Richtungskämpfe müssen ausgefochten und dürfen nicht unter einem scheinbaren Einverständnis versteckt werden«. Immer wieder spricht Holz nicht nur von der Einheit des Marxismus, sondern ringt auch in den Auseinandersetzungen um das Programm seiner Partei, der DKP, ganz konkret darum. Zwar zweifelt er, »ob die junge Welt der richtige Ort ist, um innerkommunistische Richtungsgegensätze auszutragen«. Dass sie dann doch dort ausgetragen wurden, sage etwas »über die singuläre Rolle aus, die die junge Welt für die Selbstverständigung der Linken in Deutschland spielt«.

Angesichts des Verständigungsbedarfs nimmt die Frage, wie sich Revisionismus definieren lasse, viel Platz ein. So viel Spielraum für unterschiedliche marxistische Perspektiven er auch lässt, so klar ist er dabei in seinen Grenzziehungen. Die parlamentarische Linke, so schreibt er über Die Linke zu einer Zeit, als manche Kommunisten noch Hoffnung in sie setzten, sei »Teil der Systemfunktion«, welche die herrschende Ordnung stabilisiert. Um nicht weniger Klarheit kämpft er im Philosophischen. Immer wieder ist hier – neben Marx, Engels und Lenin – auch Hegel Gewährsmann. Dessen Philosophie habe »die Voraussetzungen für ein planvolles Eingreifen in die Geschichte auf der Grundlage einer umgreifenden Theorie« geschaffen.

Die Beiträge stellen auch Holz’ analytische Kraft unter Beweis: Wie er etwa allein aus Joseph Ratzingers Namenswahl »Benedikt XVI.« und dessen Bewunderung für den Bischof von Karthago, Cyprian (200–258), das kirchenpolitische Programm des deutschen Papstes abzuleiten und vorherzusagen vermag, ist schlicht grandios. Holz schaffte es umstandslos, das Historische mit dem Gegenwärtigen zu verbinden. Geradezu erschreckend aktuell wirkt etwa seine Untersuchung des KPD-Verbots und wie von der Ermittlung justitiabler Fakten zu ideologischen Unterstellungen und Bewertungen übergegangen wurde. Sein so präzises wie richtiges Fazit: »Die Geschichte der Bundesrepublik ist eine Geschichte der Restauration. Sie lässt sich beschreiben als eine Abfolge von Etappen der Zersetzung des Grundgesetzes.«

Organischer Intellektueller

Und immer wieder flicht er, wie nebenbei, nützliche und lehrreiche Begriffserklärungen ein. So erweist sich Holz selbst als »organischer Intellektueller« im Sinne Antonio Gramscis, also als Intellektueller, der das Bewusstsein der Arbeiterklasse formen hilft. An der Notwendigkeit einer ausgearbeiteten philosophischen Theorie zu diesem Zwecke lässt Holz keinen Zweifel. Der Aufsatz »Der Sinn des Systems«, worin er auch seinen zentralen Begriff der »Widerspiegelung« entfaltet, bildet daher den ebenso konsequenten wie krönenden Abschluss der Sammlung.

Leider fehlen dem Band jegliche Fußnoten oder andere Ergänzungen. Zwar sind die Aufsätze von Holz gezielt so verfasst worden, dass sie auch einem breiteren Publikum verständlich sind, dennoch ist bei im Durchschnitt 15 Jahre alten Beiträgen vieles nicht selbsterklärend. Welcher junge Genosse hat den Streit um das 2006 verabschiedete DKP-Programm präsent? Wer von ihnen weiß auf Anhieb, wer Peter Hacks oder Robert Steigerwald ist? Einiges bleibt doch voraussetzungsvoll. Gerade in dem recht kurzen Vorwort hätte gerne mehr über Holz’ Biographie und auch über die Geschichte der jungen Welt nach 1989 stehen dürfen. So geht etwas von dem Potential des Bandes, als guter Einstieg in das Werk von Hans Heinz Holz überhaupt zu dienen, verloren. Für den »engeren Kreis« der bereits Kundigen ist es eine unbestreitbar gewinnbringende Lektüre.