Omikron-All-Stars: Die NBA wird derzeit von der Reservearmee am Laufen gehalten

Jeff Hanisch/USA TODAY Sports Ligaspiel im weihnachtlichen Ausnahmezustand: Boston Celtics gegen Milwaukee Bucks (Milwaukee, 25.12.2021)

Mehr als 100 NBA-Profis befanden sich im Dezember bereits im Coronaprotokoll der US-Profiliga, ehe am ersten Feiertag auch der deutsche Basketballnationalspieler Dennis Schröder von den Boston Celtics bei den traditionellen Christmas Games zum Zuschauen verdammt wurde. Er war dabei in bester Gesellschaft. Kevin Durant, Luka Doncic oder Trae Young waren nur einige der Ausnahme­spieler, die ihren Teams am Samstag coronabedingt fehlten. Normalerweise sind die Partien an den Weihnachtsfeiertagen ein Spektakel. 2021 wurde es aufgrund der grassierenden Omikron-Variante stellenweise arg gebeutelt. Denn während die Liga nicht an eine Unterbrechung denkt, sind die Teams zur Improvisation gezwungen. Gut sichtbar wird dies am Beispiel von Rekordmeister Boston. Dem Klub fehlten allein neun Spieler wegen Corona. Wegen einiger Verletzungen stand den Celtics beim 113:117 bei den Milwaukee Bucks am Samstag nur ein Rumpfkader mit zwölf Akteuren zur Verfügung.

»Natürlich gibt es eine gewisse Ungerechtigkeit«, räumte NBA-Chef Adam Silver ein, »aber der Vorteil ist, dass wir eine Saison mit 82 Spielen und lange Playoffs haben, und ich habe das Gefühl, dass sich die Dinge bis zum Ende der Saison klären werden.« Die Liga setzt auf ihre hohe Impfquote (97 Prozent) und will das Boostern vorantreiben. Für eine Spielpause, bekräftigte der Commissioner vor Weihnachten bei ESPN, gebe es »keine Pläne«. Um der Personalnot entgegenzuwirken, hatte Boston vor den Christmas Games unter anderem den mittlerweile 40 Jahre alten Joe Johnson, der einst noch gegen Michael Jordan spielte, mit einem Kurzzeitvertrag ausgestattet. In erster Linie springen derzeit aber Spieler für die Klubs ein, die eigentlich in der zweiten Reihe stehen. Spieler wie Aleem Ford. Der 24jährige kommt eigentlich in der ­G-League der Farmteams zum Einsatz, wurde von Orlando Magic aber mit einem Zehntagevertrag ausgestattet und stand nach seinem NBA-Debüt bereits in drei weiteren Spielen auf dem Feld. Der Start der G-League wurde daher vom 27. Dezember auf den 5. Januar verlegt, um weiterhin Ersatzspieler zur Verfügung stellen zu können. Die NBA will weitere Absagen unter allen Umständen vermeiden, es herrscht Termindruck. Während sich die Eishockeyliga NHL durch das Fernbleiben der Spieler von Olympia mehrere Wochen Freiraum zum Nachholen der ausgefallenen Begegnungen schaffte, besteht diese Möglichkeit in der NBA nicht. (sid/jW)