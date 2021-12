Produktive Schlafvermeidung

imago images/Artokoloro Lebt auf großem Fuß und kann auch große Sprünge machen: Der Schneeschuhhase (Lepus americanus), hier von einem unbekannten amerikanischen Meister des 19. Jahrhunderts porträtiert

Welches Tier könnte am ehesten den Neoliberalismus symbolisieren? Löwe und Adler als traditionelle Verkörperungen von Macht haben ja eigentlich ausgedient. Vorstellbar wären vielleicht eher Krake, Ratte, Piranha oder dergleichen. Vielleicht ließen sich ja auch Anleihen bei literarischen Klassikern machen, in denen der Metamorphose von Mensch zu Tier fabelhafte Bedeutung zukommt? Der Esel aus Shakespeares »Sommernachtstraum« kommt nicht in Frage, der steht für harmlosen Sex und nicht für Kapitalismus. Kafkas Ungeziefer aus der »Verwandlung« ginge schon eher.

Die 1982 geborene kanadische Autorin Mireille Gagné hat sich, um die Sache bzw. Suche hier abzukürzen, in ihrem Debütroman für ein Tier ihrer Heimat entschieden, einen Hasen, genauer den Schneeschuhhasen. In der Tat verfügt dieser über Eigenschaften, die recht gut zum modernen Kapitalismus passen. Er lebt auf großem Fuß und kann damit große Sprünge machen. Durch Verfärbung seines Fells ist er in der Lage, sich seiner Umgebung anzupassen, gleichsam unsichtbar zu werden. Vor allem aber braucht er so gut wie keinen Schlaf. Ein flexibles, aktives Tier, dem allerdings manches fehlt: Ellbogenmentalität, Gewaltbereitschaft, Gier.

Entscheidend für Gagnés kleinen Roman ist hauptsächlich das Talent, ohne Schlaf auszukommen. Die Heldin Diane, die in einer großen Stadt in einem großen Büro arbeitet, ist das Musterbeispiel eines Workaholic. Ein Privatleben hat sie nicht. Sie haust in einer von einer Designerin eingerichteten »Wohneinheit«. Wie es dort aussieht, ist eigentlich egal. Diane hat eh nur die Arbeit im Kopf. Dann taucht da »diese neue Kollegin« auf. Eine junge Frau, die, obwohl es kaum denkbar erscheint, noch motivierter und effektiver ranklotzt als Diane, woraufhin die sich dann auch konsequenterweise das entwertete Leben nehmen will. Ausgerechnet die Konkurrentin rettet sie und führt sie auf den Pfad der Selbstoptimierung zurück, indem sie ihr das Geheimnis ihrer Power zusteckt: Sie hat sich nämlich in einer Spezialklinik das Genom eines Schneeschuhhasen implantieren lassen – zur produktiven Schlafvermeidung.

Diane unterzieht sich prompt derselben Therapie, hält sich aber vor Ungeduld nicht an die ärztliche Anweisung, erst mal ein wenig kürzerzutreten und dem Organismus Zeit zu geben, sich an die neuen Geninformationen zu gewöhnen, sondern stürzt sich sofort wieder ins Firmengetriebe. Es könnte sie ja jemand ersetzen. Die Folge: Sie erfährt merkwürdige Veränderungen an Geist und Körper und wird tatsächlich hasenhaft: »Ist es möglich, dass sie schneller atmet als früher?« Stehen die Augen weiter auseinander? Und als auf dem TV-Bildschirm ein Fuchs auftaucht, versetzt sie das in Alarmstimmung. Statt einfach nur belastbarer zu werden, bemächtigt sich ihrer eine starke Unruhe.

Es zieht sie hinaus, erst ins Naturkundemuseum, wo sie sich in einer Waldkulisse verkriecht, dann in die echte Wildnis, in die Freiheit. Für Diane heißt das: back to the roots. Sie stammt wie die Autorin von der Isle-aux-Grues, einer im Sankt-Lorenz-Storm gelegenen Insel, die Diane einst verlassen hat. Ein Fehler: »Das muss es sein, was sie damals bei ihrem überstürzten Fortgehen vergessen hatte. Die Zugehörigkeit.« Zur Insel, »im Einklang mit ihren Gezeiten«, und zu ihrem Freund Eugène, der »nicht wie alle anderen« war, ein Tierversteher, der eines Tages auf Nimmerwiedersehen verschwand. Ein Verlust, den sie nicht verwunden hat.

Das ist, man wird es zügig begriffen haben, sehr konstruiert, mit Elementen des Märchens und der Tierfabel versehen und mit parabelhafter Symbolbedeutung überladen. Nichts anderes als ein Märchen erzählt Gagné: Die Geschichte vom Mädchen, das in die weite Welt hinauszieht, dort aber nicht das Glück findet, sondern nur Einsamkeit und Entfremdung, so dass sie nach Hause zurückkehrt, wo alles echt ist. Das wirkt alles hübsch poetisch und weist schöne Naturschilderungen auf, hat aber, wie es zu einer Hasengeschichte eigentlich ganz gut passt, ein paar Haken.

Die Hasenmetapher ist nicht durchdacht, auch stellt sich die simple Frage, warum Diane, statt sich einer fragwürdigen Operation zu unterziehen, nicht einfach auf leistungssteigernde Mittel des pharmazeutischen Gewerbes zurückgreift. Nicht zuletzt hat die sich anbietende Moral ein durchaus dubioses Potential: Urbanität wird hier nicht mit Möglichkeiten oder Freiheiten assoziiert, sondern ist etwas, das man tunlichst hinter sich lassen sollte. Erfüllung findet zumindest Diane nicht in der Großstadt, die für Anonymität und Kälte steht, sondern in der Heimat, in der Natur. In der verschwindet Diane am Ende, das nicht nur – wie es sich für Märchen ziemen würde – happy ist, sondern auch mystisch: Im Wald sind keine Räuber, und Kapitalisten sowieso nicht. Im Wald ist: ein Hase. Selbiger entfesselt in der Heldin eine Energie, »die ihren Ursprung in ihrem innersten Sein hat«. Und also flitzt Diane davon ins Unterholz, mit ihrem Freund, dem Schneeschuhhasen, und lässt den Rezensenten mit der konfusen Geschichte ratlos zurück.