Keine Ruhe für Militärs

Mohamed Nureldin Abdallah/REUTERS Seit Wochen kommt es im Sudan zu Protesten gegen die Militärregierung (Khartum, 13.12.2021)

Im Sudan sind am Wochenende erneut Zehntausende gegen die Militärregierung auf die Straße gegangen. Am Sonnabend zogen die Demonstrierenden in der Hauptstadt Khartum zum Präsidentenpalast, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Auch in anderen Städten des Landes kam es zu Protesten.

Begleitet wurde die Demonstration in Khartum von einem Großaufgebot an Polizei und Militär. Einsatzkräfte griffen die Protestierenden in der Nähe des Präsidentenpalasts mit Tränengas an. Laut Angaben des Ärztekomitees, auf die sich die Agentur Reuters bezog, wurden 178 Personen verletzt, darunter acht von Schüssen. Zudem seien Einsatzkräfte in Krankenhäuser in Khartum und Port Sudan eingedrungen.

Mit dem Ziel, die Demonstrationen möglichst kleinzuhalten, hatte die Militärregierung zuvor den Zugang zum Internet eingeschränkt und das Telefonnetz lahmgelegt. Der Gouverneur von Khartum kündigte ein hartes Vorgehen gegen Protestierende an, »die das Gesetz brechen und Chaos verursachen«. Seit Freitag abend wurden zudem Brücken gesperrt, die die Hauptstadt mit den Städten Omdurman und Nord-Khartum auf der anderen Seite des Nils verbinden.

Vor zwei Monaten, am 25. Oktober, hatte Sudans oberster General Abdel Fattah Al-Burhan mit Hilfe des Militärs die Regierung abgesetzt und den Ausnahmezustand verhängt. Nach Massenprotesten sah er sich zwar am 21. November gezwungen, den zuvor seines Amtes enthobenen Premier Abdullah Hamdok wieder einzusetzen. Vertreter des Oppositionsbündnisses »Kräfte für Freiheit und Wandel« blieben hingegen außen vor. Mindestens 48 Menschen wurden seit Ende Oktober im Zusammenhang mit den Protesten von Einsatzkräften getötet.

Die Demonstrierenden fordern den Rückzug von Al-Burhan und des gesamten Militärs, das die Geschicke des Sudan seit dem Sturz des Langzeitpräsidenten Omar Al-Baschir im April 2019 auf die eine oder andere Weise lenkt. An seiner Statt soll eine rein zivile Übergangsregierung möglichst rasch demokratische Wahlen vorbereiten.

Bereits am Sonntag vor einer Woche hatten Hunderttausende in der Nähe des Präsidentenpalastes in Khartum demonstriert und an den Ausbruch des Aufstands gegen Al-Baschir drei Jahre zuvor gedacht. Für den 30. Dezember sind die nächsten Demonstrationen geplant.