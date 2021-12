Erfolgreicher Start

Bill Ingalls/Nasa/imago images/ZUMA Wire

Eine Rakete hat das Weltraumteleskop James Webb am Samstag ins All gebracht. Die Ariane-5-Rakete hob vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana ab und setzte das Teleskop wenig später erfolgreich ab. In etwa einem Monat soll es seine Umlaufbahn eineinhalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt erreichen. Das James-Webb-Teleskop soll die Frühzeit des Universums vor 13 Milliarden Jahren erforschen. Das neue Teleskop wurde gemeinsam von der NASA, der europäischen Weltraumorganisation ESA und der kanadischen Weltraumagentur CSA entwickelt. (AFP/jW)