Knüppel aus dem Sack

Von oben erscheinen die Menschen aus dem Essener Norden wie Figuren auf einem Miniaturmodell, mit denen die Herrschenden alles machen können. Der Essener Oberbürgermeister Kühn und die Bauunternehmerin Haussmann sichten von einem Hubschrauber die Stadtviertel, die sie umkrempeln wollen. Digital und nachhaltig soll es sein, dieses »Essen 5.0«, wie die Bilder evozieren: Die marode Infrastruktur im als »sozialen Brennpunkt« verschrienen Arbeiterklassenviertel soll einer grünen Oase, einer »Stadt der Zukunft« weichen.

Gespaltene Stadt

Christine Lang, Volker Lösch und Ulf Schmidt greifen in ihrer Inszenierung am Essener Grillo-Theater die gigantomanischen Bauprojekte à la »Stuttgart 21« auf, die Umwelt und Stadtleben zugunsten von Kapitalinteressen zerstören. Dass es trotz der netten Versprechungen nur darum geht, die »kleinen Leute« aus ihren Wohnungen zu vertreiben, wird in den Hinterzimmertreffen zwischen Kühn (Stefan Migge), der Investorin van Velt (Janina Sachau) und Polizeikommissar Reich (Philipp Noack) schnell klar. Auf zehn Leinwänden ist zu verfolgen, wie Gentrifizierung und Zwangsräumung eingefädelt werden. Formal wie inhaltlich knüpfen Volker Lösch und Christine Lang mit »AufRuhr« an ihre letzte Inszenierung in Essen an, »Der Prinz, der Bettelknabe und das Kapital« von 2018.

In ihrem »Märchen von der sozialen Ungerechtigkeit« nach Motiven von Mark Twain thematisierten sie bereits die gespaltene Stadt, konkret sichtbar anhand der A 40, die Essen als »Sozialäquator« teilt – in Nord und Süd, Arm und Reich. Wie damals entschieden sich Lösch und Lang mit »AufRuhr« für eine Hybridform aus Spielfilm und Livetheater. Angelehnt an die revolutionären Theaterkonzepte der 1920er Jahre betritt das Publikum eine Raumbühne, wodurch die klassische Trennung zwischen Zuschauerraum und Rampe aufgehoben ist. Statt dessen nimmt man auf Hockern Platz, die sich 360 Grad drehen lassen, so dass sich wie in einem Panorama die Leinwandprojektionen und das Live­agieren der Darsteller überblicken lässt.

Die Premiere durch die Pandemie verschoben, begannen die Arbeiten bereits im Jahr 2015, als die Beteiligten in einem Writersroom an einem Serienstoff feilten, der zeigt, wie die Passivität der Ausgebeuteten in offenen Widerstand umkippen kann. Und so ringen auch die junge Lieferdienst-Jobberin Adile (Anna Bardavelidze), der Rentner Grube (Jan Pröhl), der Hacker Perry (Dennis Bodenbinder) sowie Lena (Trixi Strobel), die abtrünnige Tochter der Bauunternehmerin, wie sie damit umgehen sollen, dass eine Gruppe renitenter Bewohner mit Polizeiknüppeln aus ihren Wohnungen vertrieben wurde: die Gewalt der bestehenden Verhältnisse akzeptieren oder den militanten Widerstand wagen?

Ihre gemeinsame Abwägung runden Reminiszenzen an das kulturelle Erbe der Arbeiterbewegung ab: Anna Bardavelidze singt Georg Herweghs Bundeslied »Mann der Arbeit« (»Alle Räder stehen still, / Wenn dein starker Arm es will«); zu dritt raunen sie im Sprechchor Brechts »Resolution der Kommunarden«. Und bereits zuvor referiert Jan Pröhl in seiner Rolle als pensionierter Bergmann über den Ruhraufstand, als sich Arbeiter 1920 zusammenschlossen, um den rechten Kapp-Putsch abzuwehren, und anschließend wiederum von der sozialdemokratischen Regierung und der Wehrmacht niedergemetzelt wurden.

Entfesselte Staatsgewalt

Warum schauen immer die gleichen Menschen in die Gewehrmündungen? Die Frage, die Jan Pröhls Grube nach der Episode über die Rote Ruhrarmee stellt, wird zum Cliffhanger: »AufRuhr« verschmilzt eine flotte Netflix-Narration mit Elementen des Agitproptheaters, exerziert, wie der Konflikt zwischen den Lohnabhängigen im Norden und den Repräsentanten der neoliberalen Stadt zum militanten, finalen Aufstand eskaliert – bis jener utopische Moment greifbar ist, ab dem die Menschen ihr Dasein demokratisch planen.

Spätestens, wenn der Oberbürgermeister im Büro mit seinem Polizeikommissar zu Wein und Zigarre das weitere gewaltsame Vorgehen gegen die Bewohner bespricht, fühlt man sich an Piscators Revuetheater oder Eisensteins Filmmontagen erinnert. Dass die entfesselte Staatsgewalt, die Philipp Noack als voll aufgerüsteter Mucki-Cop karikiert, nicht nur eine satirische Überhöhung ist, betonen die zahlreichen Beiträge der für diese Produktion interviewten Aktivisten. Sie schildern auf der Leinwand die Brutalität der Beamten bei Umweltschutz- oder Antifademos oder widersprechen liberalen Narrativen wie dem vom Generationskonflikt. Ein dreistündiger Abend für alle, die es nicht mit den Herrschenden halten.