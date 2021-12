Proteste gegen Coronamaßnahmen

AdoraPress/M. Golejewski In mehreren Städten setzten Antifaschisten ein Zeichen gegen die Allianz von Impfgegnern und Neonazis (Berlin, 20.12.2021)

In zahlreichen deutschen Städten kam es am Montag abend wieder zu Protesten gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie sowie eine von der Ampelregierung nicht mehr ausgeschlossene allgemeine Impfpflicht. Bundesweit waren es mehrere zehntausend Menschen, die sich vor allem in den östlichen Bundesländern an vielfach illegalen oder nicht angemeldeten Demonstrationen beteiligten. In Mecklenburg-Vorpommern zählte die Polizei mit 17.000 Demonstranten in 20 Städten mehr als doppelt so viele Teilnehmer wie in der Vorwoche. Allein in Rostock beteiligten sich 10.000 Menschen an einer nicht genehmigten Versammlung. Mehrere hundert Personen forderten vor dem Rathaus der Stadt den parteilosen Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen auf, sich zu zeigen.

Treibende Kraft bei der Mobilisierung in Sachsen ist weiterhin die faschistisch-separatistische Partei »Freie Sachsen«, die über ihren Telegram-Kanal mit mehr als 116.000 Abonnenten allwöchentlich für rund 100 Orte die Termine für Proteste bekanntgibt. Aufgerufen wird dabei zu »Spaziergängen«, denn im Freistaat sind derzeit aufgrund der Infektionsschutzverordnung nur stationäre Kundgebungen mit maximal zehn Teilnehmern, aber keine Demonstrationen erlaubt.

Der Vorsitzende der »Freien Sachsen«, der Anwalt Martin Kohlmann, hatte eine »Weihnachtsoffensive« angekündigt. Zumindest in Kohlmanns Heimatstadt Chemnitz fiel diese Offensive mit nach Polizeiangaben gerade einmal 70 Teilnehmern eines durch die Einsatzkräfte in Kleingruppen zerstreuten Aufzuges aus. Auch in Grimma, Werdau, Torgau und Hoyerswerda wurden Aufzüge von der Polizei gestoppt. Aus Bautzen meldeten die »Freien Sachsen« über Twitter ein zurückhaltendes Auftreten der Polizei – unklar sei, ob das als »erstes Zeichen der Deeskalation oder einfach Kräftemangel« zu werten sei. Aus der in Sachsen mitregierenden SPD sowie von seiten der Partei Die Linke wird derweil ein Verbot der »Freien Sachsen« gefordert.

Im mittelsächsischen Freiberg, das wochenlang ein regelrechter »Hotspot« für faschistische Corona-»Spaziergänger« gewesen war, beteiligten sich die ehemaligen und aktuellen Leipziger Bundestagsabgeordneten Monika Lazar (Grüne), Daniela Kolbe (SPD), Jens Lehmann (CDU) und Sören Pellmann (Die Linke) an einer Kundgebung »Vernunft statt Angst«. Damit zeigten die Politiker ihre Solidarität mit dem Bündnis »Freiberg für alle«. Dieses hatte am 5. Dezember einen mittlerweile von mehr als 5.000 Bürgerinnen und Bürgern unterzeichneten offenen Brief veröffentlicht, in dem ein Ende der sogenannten Spaziergänge und die Durchsetzung der geltenden Demonstrationsverbote gefordert und gegen die Vereinnahmung der Stadt durch Faschisten und Coronaleugner protestiert wurde. Demokratische Grundrechte seien ein hohes Gut, das es auch in Coronazeiten zu verteidigen gelte, erklärten die Politiker in einer von Pellmann verschickten Pressemitteilung. Doch angesichts der hohen Inzidenz- und Hospitalisierungwerte in Sachsen sei es »aktuell vernünftig und notwendig«, das Demonstrationsrecht mit »Auflagen, die im Sinne aller sind, zu belegen«, rechtfertigten sie die derzeit im Freistaat geltenden massiven Einschränkungen der Versammlungsfreiheit.

In Thüringen zählte die Polizei landesweit 14.000 Teilnehmer an größtenteils illegalen Versammlungen. Vielerorts seien die Menschen »durch starke polizeiliche Präsenz« von der Teilnahme abgehalten worden. Größere Demonstrationen gab es in Gera mit rund 2.200 und in Altenburg mit 1.600 Teilnehmern. In Eisenach und Erfurt gingen jeweils rund 600 Demonstranten auf die Straße. In Jena protestierten Mitarbeiter der Uniklinik gegen die kürzlich vom Bundestag beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht.

Im baden-württembergischen Mannheim kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten der »Querdenker«-Szene und der Polizei bei einer unangemeldeten Demonstration. 13 Beamte seien dabei verletzt worden, meldete die Polizei, die 13 Personen festnahm. Weitere gleichfalls nicht angemeldete Demonstrationen verliefen, wie in Heidelberg, friedlich.