Jeder fünfte bezieht Niedriglohn

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Systemrelevant: Fließbandarbeiter in einem Amazon-Verteilzentrum in Mecklenburg-Vorpommern (Neubrandenburg, 13.10.2021)

Vor Armut im Alter schützt er nicht. Dennoch würde der von der Ampelkoalition versprochene Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde für knapp 7,2 Millionen Lohnabhängige in der Bundesrepublik eine spürbare Entlastung bringen. Das hat das Statistische Bundesamt laut einer Mitteilung vom Montag errechnet. Demnach würden rund 92 Prozent der Beschäftigten im Niedriglohnsektor von einer Anhebung der gesetzlich festgelegten Lohnuntergrenze profitieren.

Der Kapitalseite stößt das erwartungsgemäß übel auf. Im Gespräch mit dem Handelsblatt (Montagausgabe) kritisierte Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e. V., an der Anhebung auf zwölf Euro, dass die Bundesregierung die – faktisch zum Ausbremsen der Lohnentwicklung gegründete – Mindestlohnkommission aushebele. »Tarifvertragsverhandlungen werden entwertet, und Tarifbindung wird gesenkt«, beklagte Dulger den möglichen Rückgang bei den Armutslöhnen. »Das wohlhabende Deutschland hat einen der größten Niedriglohnsektoren Europas«, stellte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell am Montag klar. »Das ist ein Armutszeugnis.«

Im Vergleich zum aktuellen Mindestlohn erhalte eine Vollzeitkraft bei einem Stundenlohn von zwölf Euro ganze 250 Euro netto im Monat mehr, erläuterte Körzell. Mit 7,8 Millionen Stellen arbeiten insgesamt 21 Prozent der Beschäftigten (Stand: April 2021) hierzulande im Niedriglohnsektor, wie die Statistikbehörde in Wiesbaden am Montag mitteilte. Zum Niedriglohnbereich zählen in der Statistik alle Beschäftigungsverhältnisse, die mit weniger als zwei Drittel des mittleren Verdienstes entlohnt werden. Im April 2021 waren das 12,27 Euro pro Stunde. Auszubildende sind dabei nicht berücksichtigt. Ob Beschäftigte am Monatsende ein existenzsicherndes Einkommen haben, entscheide sich nicht allein am Stundenlohn, sondern auch am Arbeitspensum, erklärte Susanne Ferschl, Linke-Fraktionsvize im Bundestag, am Montag. »Die von der Ampel geplante gleichzeitige Dynamisierung und damit Ausweitung der Minijobs ist vor diesem Hintergrund ein großer Fehler.«