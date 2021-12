Ich bin am Fluss

PRIVAT Paul Cliff Deason (1963–1980)

Am Heiligabend 1982 saß ich, 13 Jahre alt, mit Mutter, Stiefvater und dem kleinen Bruder am Kaffeetisch, als die Schwester verspätet dazukam und Tränen mitbrachte. Ihr Freund, die Nachwuchshoffnung des ESV Freilassing, nach dem größten Sohn des Vereins, Paul Breitner, »Pauli« gerufen, hatte sich von einer Unbefugten im Treppenaufgang einen blasen lassen. Um die Stimmung aufzuheitern, erzählte Nandor, der ungarische Stiefvater, wie er als 13jähriger an Weihnachten mit seinem älteren Bruder Istvan antreten musste zu einer Gardinenpredigt, die ihr dröhnender Oberleutnantsvater hielt, mit der Bibel in der Hand. Was war passiert? Die Magd hatte eine Totgeburt gehabt, und Tomory Senior verdächtigte den Älteren, sich mit Gesindel eingelassen zu haben. Nandor musste sich das Geschrei mitanhören, damit er etwas daraus lernt. Istvan beteuerte seine Unschuld, aber der Vater glaubte ihm nicht. Zu Unrecht, die Magd hatte in Wirklichkeit Nandor in die Kammer gezerrt in der irrigen Annahme, der Kleine würde noch nicht scharf schießen. Wir haben viel gelacht über diese Geschichte, außer der Boss, die Frau Mama, die fand’s nicht lustig. So ist unser Weihnachtsfest, friedlich und ruhig, aber dieser Frieden ist von der Art, wie er eintritt, wenn ein Gemetzel vorüber ist.

Damals fehlte schon einer am Tisch, Cliff, auch Dicker genannt, mein sechs Jahre älterer Bruder, der im Herbst 1979, drei Jahre zuvor, nach langem Streit mit der Mutter zu seinem und meinem leiblichen Vater in die USA gezogen war. Beim ersten Weihnachtsfest ohne ihn lag die Mutter im verdunkelten Schlafzimmer, und der Notarzt musste kommen, damit die Migräne sie nicht umbrachte. Es war der Erstgeborene, der fehlte. Auch das Weihnachtsfest 1980 war friedlich, aber düster, aus demselben Grund. Am Silvestervormittag klingelte das Telefon, ich ging ran und hörte eine tiefe Stimme, die englisch sprach. Ich fragte: »Vater? Dad?« Er legte auf.

Stunden später klingelte es erneut, Nandor ging ran und schickte mich weg. Danach plötzlich Hektik im Haus, Tante Grete kam aus München angereist und bereitete ein Festmahl zu, Mutter verschwand. Nandor fuhr weg und kam mit Feuerwerkskörpern wieder. Wir aßen ohne die Mutter, es ginge ihr nicht so gut, sei aber nicht so schlimm, hier, Rakete! Wir ballerten auf der Terrasse herum und kreischten. Es war eine Riesengaudi, aber verdächtig, wir hatten vorher noch nie Silvester gefeiert. Am nächsten Morgen kam die Mutter zum Frühstück herunter, im Schlafrock lag sie wie gelähmt im herbeigeholten Sessel. Nandor holte tief Luft und teilte uns mit, dass Dicker einen Unfall hatte und gestorben sei.

Es sprach sich schnell herum in der kleinen Stadt bei Salzburg, in der wir damals lebten. Wir waren den katholischen Ureinwohnern suspekt, eine Berlinerin mit Kindern von zwei ausländischen Vätern, da musste es ja so kommen. Was musste so kommen? Die Leute wussten alle, was mir keiner sagte: Dicker hatte keinen Unfall gehabt, er hatte sich umgebracht. Ich erfuhr es schließlich von einem Schulkameraden.

Die Familie löste sich von innen auf. Über Dicker wurde nicht mehr gesprochen, jeder ging seiner Wege. Meine ältere Schwester und ich verließen das Haus, noch bevor wir volljährig waren. Ich hatte Cliff sehr gemocht, klar, einen sechs Jahre älteren Bruder zu haben ist großartig. Er war bewundernswert und selbstsicher und ging so fürsorglich mit mir um. Und er war stark, kämpfte viele Monate gegen die ebenso starke Mutter, bis er sich durchsetzte und zum Vater in die USA durfte. Er war nur zu Hause, wenn er musste, so wie ich, und blieb der Familie abends im Wohnzimmer fern, so wie ich. Er saß alleine in seinem Zimmer und hörte »The Wall« von Pink Floyd, immer und immer wieder. Dieses Bild habe ich vor Augen: Dicker sitzt auf dem Bett und sieht mir zu, wie ich seine Sachen bestaune, und aus zwei winzigen roten Boxen wimmert elend die Gitarre von David Gilmour.

An dem Morgen, als ihn Nandor zum Flughafen bringen musste, rannte ich nach dem Aufwachen in sein Zimmer, um mich zu verabschieden, doch er war schon weg. Ich bekam Panik, hatte plötzlich Angst, dass ich ihn niemals wiedersehe. Als ich wusste, dass er wirklich nicht mehr zurückkommen würde, und erfuhr, dass er sich das Leben genommen hatte, schloss ich ihn aus meinem Leben aus, verscheuchte jeden Gedanken an ihn, und wenn ich später Vater in Georgia besuchte, verweigerte ich den Besuch an seinem Grab, ein Vierteljahrhundert lang. Erst 2004 war ich dort. Zehn Jahre später haben wir Vater neben ihn gelegt.

Ich weiß nicht, warum er das getan hat, ich kenne immerhin seit heute seine Begründung. Meine Mutter hat vor sechs Jahren alle Briefe, die er in den 13 Monaten aus den USA geschickt hatte, kopiert und in einer Mappe abgeheftet. Sie gab sie mir, ich bedankte mich und legte sie in eine Schublade. Da lagen sie bis heute, erst vorhin habe ich die Briefe zum ersten Mal gelesen.

Dicker berichtet darin über den Trailer, in dem sie lebten, den ungewohnt langen Schultag, dass er im Fußballteam ist, den Führerschein macht, im Barbecue-Restaurant von Onkel Wendell arbeitet, eine Art Kadettenvorschule besucht und nach der High School zur Air Force möchte. Und er fragt immer wieder nach Jason, dem vergötterten Nachzügler, den Nandor zur Familie beigetragen hat. Das Schriftbild seiner Briefe hat mich überrascht, er war offenbar Legastheniker, schrieb selbst einfache Wörter falsch, was ich nicht wusste, obwohl ich denselben Defekt habe, so wie Vater und zwei seiner Brüder, die nie Lesen und Schreiben gelernt haben. In einem Brief erklärt er der Mutter, warum er zu Vater ist und macht ihr Vorwürfe, seine Worte sind hart und zynisch.

Vater diktierte seiner neuen Frau ­Joanne nach der Katastrophe einen mir ebenfalls unbekannten Brief an uns und protokollierte darin Cliffs letzte Stunden, der Bericht ist militärisch präzise. Joe hatte ihn nachmittags von der Schule abgeholt und ihm Abendessen gemacht, er alberte herum wie sonst auch. Um kurz vor sechs sind Vater und Joe zum Bowlen gefahren. Als sie um neun Uhr abends wiederkamen, lagen drei Briefe auf dem Tisch und ein Zettel mit der Nachricht, dass er unten am Fluss sei. Vater fand ihn »about 200 meters« vom Haus entfernt, schon nicht mehr bei Bewusstsein. Er hatte sich mit Vaters Pistole in den Kopf geschossen und starb noch in derselben Nacht.

In einem Abschiedsbrief an uns in Deutschland schreibt er unter anderem: »Es ist nicht weil ich in liebe bin. Ha! Ha! I mag diese grausame welt nicht mehr sehen! Ich möchte in eine bessere welt gehen. Sie kann ja nicht schlächter sein!« In dem an Vater: »The world is mean (böse) and it’s couse (curse?, Fluch) is money!« Er schließt mit »I’m not scared because I going to see Jesus!« Der dritte Brief war an seinen Fußballehrer Mac gerichtet: »I’m sorry, but I’m quitting agean. (…) I tried to escape this world with drugs, but It was no escape.«

Seine Tat muss einen furchtbaren Schock ausgelöst haben bei den Deasons in Milledgeville. Als ich sie als Achtzehnjähriger zum ersten Mal besuchen konnte, davor war mir das verboten, fingen die meisten einfach an zu weinen, wenn sie mich sahen. Nicht nur Vater, der ganze Clan in der kleinen Stadt fühlte sich verantwortlich. Sie hatten das Kind, das sie aufgenommen haben, nicht beschützt, es nicht kommen sehen. Ich konnte, wenn sie mich anschauten, in ihrem Blick erkennen, wie sehr sie ihn mochten. Sie erzählten von seinem Fleiß und Geschick und einer frühreifen Ritterlichkeit und ließen weg, was seine Briefe beweisen: dass er genauso wahnsinnig war, wie es fast alle Männer mit diesem Nachnamen sind und manche der Frauen.

Als ich einmal länger dort wohnte und in einer Textilfabrik arbeitete, beschloss ich eines Morgens, für einen Tag krankzumachen. Als mein Vater um neun Uhr auf dem Weg zum Frühstücksrestaurant an meinem Trailer-Park vorbeikam und mein Auto vor der Tür stehen sah, fuhr er zu Onkel Paul und fragte ihn, ob er wisse, warum ich heute nicht zur Schicht gefahren bin. Paul schickte ihn weg mit den Worten »Alles wird in Ordnung sein, Bill!«, sprang ins Auto und hämmerte Minuten später gegen meine Haustür und brüllte »Pi-ähr! Pi-ähr!« Er hatte Panik in den Augen, als ich im Schlüpper und mit der Zeitung in der Hand die Tür öffnete. Er habe befürchtet, dass die Gasflamme im Herd ausgegangen und ich erstickt sei. Es war die Furcht, dass sich das Trauma beim zweiten Sohn wiederholt. Ich machte ihm einen Kaffee, und dann gingen wir zu ihm, setzten uns auf die Veranda und erzählten.

Die Mutter ist nie darüber hinweggekommen, in ihrem Haus wurde Cliff all die Jahre nicht mehr erwähnt. Aber an Weihnachten ist er unter uns, nicht in Worten, sondern als böser Schatten, in dem wir sitzen. Ich fahre nicht freiwillig an den Feiertagen dahin, ich tue es, weil ich es muss. Die Zeit heilt nicht, sie geht über uns hinweg. Inzwischen sind wir nur noch zu dritt bei der Bescherung. Irgendwann werde ich am verfluchten Heiligen Abend zu Hause bleiben können, und dann wird es gut sein.