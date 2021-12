Scheinbare Sicherheit

Florian Boillot »Nichts über uns, ohne uns«: Protest von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern in Berlin (15.10.2019)

Bei Debatten über Prostitution scheint es nur zwei Extreme zu geben: die eine Seite, die in allen Prostituierten ausgebeutete Opfer sieht und vor Menschenhandel warnt, und die andere, die hervorhebt, dass Sexarbeitende selbstbestimmte und selbstbewusste Beschäftigte sind, die einzig ihrem Beruf nachgehen wollen. Das Problem ist, dass Gesetze und Verordnungen, die die eine Gruppe schützen sollen, der anderen Gruppe wenig bis nichts bringen. Schlimmer noch, sie verstärken Stigmatisierung und verhindern wirksame Schutzmaßnahmen. So wird in einem Beitrag in der aktuellen Ausgabe der Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform mit Zahlen des Statistischen Bundesamts und der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik belegt, dass mit Einführung des sogenannten Prostituiertenschutzgesetzes 2017 eben nicht mehr kriminelle Strukturen in dem Bereich aufgedeckt wurden. Verfasst wurde der Beitrag von der Rechtswissenschaftlerin Ina Hunecke gemeinsam mit Juanita Henning und Gerhard Walentowitz vom Verein Doña Carmen, der sich für die sozialen und politischen Rechte von Prostituierten einsetzt.

Demnach wurde zwar vor der Einführung des Gesetzes 2017 argumentiert, dieses sei nötig, um durch verstärkte Kontrollen an Orten, an denen Sexarbeit nachgegangen wird, mehr Fälle von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung aufzudecken. In Wahrheit aber ist die Entwicklung der sogenannten Rotlichtkriminalität laut Bundeskriminalamt seit einigen Jahren rückläufig. Ein Trend übrigens, der sich in ganz Europa in unterschiedlicher Ausprägung beobachten lässt. Die Zahlen des Bundeskriminalamtes belegen hingegen eindrücklich, dass das sogenannte Schutzgesetz hier gerade nicht geeignet ist, Betroffene flächendeckend zu identifizieren. So waren von 406 festgestellten Opfern von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung im Jahr 2020 laut BKA gut 80 Prozent der Opfer nicht gemäß Prostitutionsschutzgesetz angemeldet. Die Vorstellung, dass diejenigen, die Frauen ausbeuten, daran interessiert sind, ihre Opfer polizeilich registrieren und zwangsweise beraten zu lassen, ist bei näherem Hinsehen ja auch geradezu absurd.

Wenn aber das Prostitutionsschutzgesetz ungeeignet ist, vor allem Frauen vor Menschenhandel zu schützen und Zwangsprostitution einzudämmen, ergibt sich die Frage, welche Auswirkungen es auf Sexarbeitende hat, die ihrem Beruf selbstbestimmt nachgehen. Sie müssen sich zum einen behördlich registrieren. Henning, Hunecke und Walentowitz verweisen in ihrem Artikel darauf, dass es eine solche Pflicht in Nazideutschland unter anderem in Essen gegeben habe und erläutern ebenfalls, dass das Verfahren und die Bescheinigung der Anmeldung 1933 und heute »bis ins Detail erstaunliche Parallelen« aufwiesen. Außerdem sind regelmäßige gesundheitliche und ordnungsbehördliche Beratungen für die Sexarbeitenden festgeschrieben. Sie müssen genau angeben, wo sie ihren Beruf ausüben. Die dortigen Kontrollbehörden, die deutlich mehr Befugnisse haben, Orte zu kontrollieren, an denen der Sexarbeit nachgegangen wird, werden ebenso informiert wie die örtlichen Finanzämter. Schließlich müssen die staatlichen Einnahmen geschützt werden, die Sexarbeitende durch ihre Berufsausübung generieren.

Die vorgeschriebenen Beratungen werden dabei oftmals als zusätzliche Stigmatisierung wahrgenommen. So hat Doña Carmen Mitte des Monats darauf hingewiesen, dass es beispielsweise in Hessen gängige Praxis ist, dass die verpflichtenden Beratungen durch den Sozialpsychiatrischen Dienst der Gesundheitsämter durchgeführt werden. Und laut der Antwort des Landesministers Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen) auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion vom 3. Dezember wird sich daran auch nichts ändern. Er geht davon aus, »dass entsprechende Expertise vorhanden ist und ein einfühlsamer Umgang gewährleistet ist«. Allerdings, und das lässt Minister Klose außen vor, ist der Sozialpsychiatrische Dienst in Hessen – gemäß Paragraph 7 Absatz 3 des Hessischen Gesetzes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst – zuständig für »Menschen mit psychischen Krankheiten, Abhängigkeitserkrankungen und seelischen und geistigen Behinderungen sowie hiervon bedrohte Menschen«. Weiter heißt es in Paragraph 5 Absatz 2 des Hessischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes, dass sich der Sozialpsychiatrische Dienst um »Menschen mit einer psychischen Störung« kümmert.