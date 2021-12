ZUMA Press/imago/Montage jW

Wegwerfgesellschaft

Zu jW vom 16.12.: Leserbriefe »Neue Zeit« und »Überlegene DDR«

Zunächst mein Dank an Frau Elvira Herrmann und Herrn Uwe Stelbrink für die klaren Worte in ihren Leserbriefen zur Qualität des Lebens in der DDR! (…) Allerdings stutzte ich auch über die entschuldigend klingende Bemerkung von Frau Herrmann, wenn sie schreibt: »Ja, es mag in der DDR an mancher Freiheit gemangelt haben …« – »Wessen sollten wir uns rühmen, wenn nicht der DDR?« (Peter Hacks) Unter Freiheit verstehe ich die Einsicht in die objektive Notwendigkeit der gesellschaftlichen Bedingungen, verbunden mit der Fähigkeit, sie zu erweitern. Ja, Frauen waren, abgesehen von den Muttermalen der alten Zeit, in einem sozialen Entwicklungsprozess beim demokratischen Aufbau maßgeblich gleichberechtigt. Die Spaltung zwischen den Geschlechtern, wie sie heute noch durch das Kapital existiert, war weitestgehend aufgehoben. (…) Im übrigen heißt Demokratie Volksherrschaft, also im wahrsten Sinne Diktatur des Proletariats, die allerdings hätte konsequenter sein müssen, dann hätten wir jetzt nicht die Diktatur der Monopolbourgeoisie. Die Argumente von Herrn Stelbrink könnte man vervielfachen. Es ging schlicht um die Herstellung von Gebrauchswerten, und das drückte sich auch im Preis aus, der gemäß den Lebensnotwendigkeiten subventioniert war. Unsere Foron-Waschmaschine funktionierte 13 Jahre lang. In der BRD konnte man sie nicht reparieren. Nun haben wir schon innerhalb von 20 Jahren die vierte Miele! Und man repariert nicht, sondern wirft weg in eben dieser faulenden, parasitären Wegwerfgesellschaft. Kapital lebt vom Tauschwert. Der Gebrauchswert besteht konkurrenzbedingt und schwindet durch die Monopolisierung. Hieraus resultiert eine stetig sinkende Lebensqualität. Jene verspüre ich unabhängig von der epidemischen Lage allseits, jedoch gleichfalls im Umgang damit. Nebenbei. Eine sehr gute, auf Volksgesundheit ausgerichtete Pharmaindustrie wurde mit der konterrevolutionären Vereinnahmung liquidiert. Heute bedingt ein Medikament oft und öfter weitere wegen der Nebenwirkungen. Markt macht’s möglich auf Kosten der Lebensqualität, die von Phrasen im Bundestag und in den Medien nicht besser wird.

E. Rasmus, Berlin

Kein Gewinn

Zu jW vom 18./19.12.: »Unerwünschte ­Gegeninformation«

Die »größere Sichtweise an Meinungen«, das ist ein heftiger Euphemismus, der hier von jW offenbar unkritisch übernommen wird. Mit einem Blick auf die Webseite von RT Deutsch wird das offensichtlich. Sicher werden gelegentlich auch zum Beispiel außenpolitische Positionen Russlands dargestellt, was ja gut und richtig ist. Die Mehrzahl der Artikel jedoch bedient auf Bild-Niveau üble Stammtischressentiments. Gegen Migration wird ebenso gehetzt wie gegen die Rechte sexueller Minderheiten. Eine selektive Berichterstattung über Corona erzählt (übrigens nur auf der deutschen, aber nicht auf der russischen Seite) das »Querdenker«-Märchen vom harmlosen Virus und den bösen Impfstoffen. Die rechtsextreme AfD wird positiv und als echte Opposition dargestellt. Sieht man sich die Leserkommentare an, wird auch die Zielgruppe klar, ein Gruselkabinett aus rechtsoffenen bis rassistischen Wutbürgern, die mangelnde (politische) Bildung durch um so größeren Hass und Fanatismus kompensieren. Die Trump-Anhänger des deutschsprachigen Raumes finden ein Forum. Dass diese Berichterstattung im Sinne Russlands sein soll, kann ich mir in der Tat nicht vorstellen. Es kann ja kein Vorteil sein, wenn die russischen Positionen z. B. zur Außenpolitik von einer verschwörungsgläubigen Randgruppe vertreten werden, die sich aufgrund ihrer ansonsten irrationalen Überzeugungen für jeden sachlichen Diskurs disqualifiziert. Auch der Aufbau eines Netzwerks von Ü-55-Wutbürgern, die man über Inhalte am Rande der Desinformation auf eigene Telegram-Channels lockt, kann es aus meiner Sicht nicht wert sein, das Image Russlands so zu beschädigen. Einer Nation wie Russland ist der Schund, der bei RT teilweise präsentiert wird, nicht würdig. Sollte sich der TV-Kanal inhaltlich am Onlineauftritt orientieren, ist es ein Gewinn für Russland und das Russland-Bild in Deutschland, wenn ihn möglichst wenige Zuschauer sehen.

Hagen Radtke, Rostock

Korrekt zitieren

Zu jW vom 18.12.: »Rassist des Tages: Ai ­Weiwei«

Man kann ja gegen den chinesischen Künstler Ai Weiwei alles Mögliche haben. Fair enough, wie der Brite sagt. Es ist allerdings (…) eine Frechheit, Leute des Rassismus zu bezichtigen und den Originaltext ad libitum »anzupassen«! Hier die betreffende Passage aus besagtem Gespräch im ND: »Weiwei: Außerdem gefällt es mir nicht, dass die Taxifahrer in Berlin alle aus der Türkei kommen. ND: Was für ein Problem haben Sie mit Taxifahrern aus der Türkei? Weiwei: Dass sie in dritter Generation in Berlin leben und immer noch Taxi fahren. Das ist für mich kein gutes Zeichen.«

Simon Berger, Berlin

Am Problem vorbei

Zu jW vom 14.12.: »›Der Arbeitsschutz kommt dabei schnell zu kurz‹«

Das klassische Gerede eines deutschen IG-BAU-Gewerkschafters. Das eigentliche Problem, die geringe Bezahlung und die mangelhafte soziale Absicherung, wird nur nebenbei erwähnt. Dabei ist die geringe Bezahlung die Hauptursache für die tödlichen Unfälle. Alles muss schnell erledigt werden (…). Außerdem werden die meisten Bauarbeiten von ausländischen Subunternehmern ausgeführt. Deren Löhne sind um 50 Prozent niedriger als die von deutschen Bauarbeitern. Das gilt auch für die ostdeutschen Bauarbeiter. Deren Löhne sind ebenfalls niedriger als die von westdeutschen Bauarbeitern. Dass die Löhne niedrig sind und die Bauarbeiter tödlich verunglücken, ist auch zum großen Teil der Gewerkschaftspolitik zu verdanken. Wenn eine Gewerkschaft sich nicht unnachgiebig für die Belange der Arbeiter einsetzt, dann verdient sie den Namen Gewerkschaft nicht.

Manni Guerth, Bauarbeiter, Hamburg-Altona