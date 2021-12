Büßer im Bodogewand

Kay Nietfeld/dpa Ein linker Politiker nimmt nicht weniger aufrecht als die bürgerlichen Bonzenknechte an einer Sitzung des Bundesrats teil: Bodo Ramelow (Die Linke), u. a. Ministerpräsident von Thüringen (Berlin, 17.12.2021)

Freitag, 17. Dezember

Gestern wollte ich das letzte Weihnachtsgeschenk besorgen, habe aber nichts gefunden. Außer für mich eine CD-Box mit fünf Originalalben von B. Gleich nach Hause, um alle fünf am Stück anzuhören. Es gab Bier dazu. Vier habe ich geschafft, also vier Alben, beim sechsten Bier fiel die Grasdose runter. Ich sah in Zeitlupe, wie sie aufschlug, aufklappte und zwei Gramm Feingemahlenes versprühte. Jetzt grinsen die Milben in den Bodenritzen.

Heute mit dem Zug nach Nürnberg, der war leer, mäßig besucht auch die Innenstadt. Die Schlange am Karstadt-Einlass war kurz, trotzdem großes Drängeln und Motzen. Ich habe einen riesigen Nussknacker erstanden.

Die Nachrichtenlage: Die Berliner Linke stimmt dem Koalitionsvertrag zu. Die berufspolitische Klasse der Partei darf ein letztes Mal Kasse machen, bevor es nach den nächsten Wahlen nur noch unbezahlte Ämter zu verteilen gibt. Und der neuerdings weichgezeichnete Wüterich Friedrich Merz ist schon im ersten Wahlgang zum Räuberhauptmann der CDU gewählt worden.

Samstag, 18. Dezember

Ich lese, dass die Übersterblichkeit in Thüringen in der 45. Kalenderwoche (8. bis 14. November) 43 Prozent betragen hat, höchster Wert in Deutschland. Heißt: In dieser einen Woche starben 237 Menschen mehr als in den Vorjahren. Was macht das mit dem Ministerpräsidenten? Er entschuldigte sich am Donnerstag im Landtag von der Kanzel herab für »Fehler«, die er persönlich zu verantworten habe, ohne sie zu nennen, und nahm seine Entschuldigung gleich wieder zurück: Es seien Fehler gewesen, »die damit zusammenhängen, dass wir auf der damaligen Basis der Erkenntnis gehandelt haben«. Eine glatte Lüge. In beiden Coronasommern waren die nächsten Wellen vorhergesagt worden, beide Male hat der Regierungschef nichts unternommen. Nicht aus Mangel an Erkenntnis, sondern aus Feigheit. Sollte ein linker Politiker nicht anders als die bürgerlichen Bonzenknechte das tun, was er für geboten hält? Auch auf die Gefahr hin, dass er die nächste Wahl verliert? Weißt du was, Bodo? Wenn es dir zu heiß ist, dann verschwinde aus der Küche.

Montag, 20. Dezember

Zurück nach Weimar. Der Umsatz in Gastro und Einzelhandel hat sich durch 2G halbiert, behaupten die Verbände. Einen Lockdown noch vor Weihnachten müssen sie nicht befürchten, Lauterbach räumte indirekt ein, dass das wegen des Pandemie-ist-vorbei-Gesetzes technisch nicht mehr geht. Die Wettervorhersage: Heiligabend wird’s regnen wie sonst auch. Das ist wichtig, in der Krise braucht man Verlässlichkeit.

Mittwoch, 22. Dezember

Jeden Tag gibt es mehrere hundert Coronatote in Deutschland (Sieben-Tage-Mittel: 365 bundesweit, 31 in Thüringen, jW), und die Demos gehen weiter. Die sind, was die Zahl der Teilnehmer angeht, bedeutungslos, aber die Mischung aus braven Bürgern, Nazis und Geistesgestörten irritiert. Wissen die Hippies, dass sie von den Faschisten, wenn die ans Ruder kämen, gleich nach den Ausländern ins Lager gesperrt würden? Manche der singenden und herumspringenden Globulisten erinnern mich fatal an bestimmte Linke, die schon früher auf unseren Latschdemos peinlich waren. Was würde herauskommen, wenn Thüringens Super-Nazi Tino Brandt nach der Demo mit Jana aus Kassel poppt? Ein kleiner Rudolf Steiner, der als Dreijähriger an den Masern verstirbt. Ist aber unwahrscheinlich, Verfassungsschutz-Tino steht nicht auf Erwachsene.

Ach ja, die Ergebnisse des gestrigen Bund-Länder-Gipfels: Fast alles bleibt offen außer Bars und Clubs, erst nach Weihnachten soll es Kontaktbeschränkungen geben, die keiner kontrollieren kann. Die Länderchefs und der Neubundeskanzler machen keine halben Sachen mehr. Sie vierteln jetzt.