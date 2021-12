Stets bemüht

Kulturstaatsministerin Claudia Roth will angesichts der verschärften Pandemielage der Kulturszene weiter den Rücken stärken. »Wir werden in unseren Bemühungen nicht nachlassen, den Kulturbetrieb in Deutschland zu stützen«, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in einer Mitteilung. »Dazu zählt auch, dass wir uns nachhaltig um eine Verbesserung der sozialen Lage von Künstlerinnen und Künstlern bemühen.« Hilfen für die Kultur- und Veranstaltungsbranche seien erneuert worden. (dpa/jW)