Sorgenpüppchen des Tages: Bundesbank

C. Hardt/ Future Image/imago images Interimsquartier der Bundesbank im Frankfurter Westend (15.10.2021)

In der dunkelsten Zeit des Jahres ist man schnell auf die letzten Fragen zurückgeworfen. Erschöpft nimmt man das große Ganze in den Blick und hat schon mal besser geschlafen, zum Beispiel als Bundesbank-Vizechefin. »Wir sehen im Moment zunehmende Verwundbarkeiten und ein nachlassendes Risikobewusstsein im Finanzsystem – überall steht die Suche nach Rendite im Vordergrund. Das macht mir Sorgen.« So schlimm hätte sich das Volkswirtin Claudia Buch nun doch nicht vorgestellt. Seit Mai 2014 ist sie Vizepräsidentin der mächtigsten Notenbank des Euro-Raums. Im Handelsblatt vom Donnerstag schien sie aus allen Wolken zu fallen: »Seit einiger Zeit« würden »mehr Kredite an schwächere Unternehmen vergeben«, während die »guten« sich über Eigenmittel oder am Kapitalmarkt finanzierten, erklärte sie der Zeitung. Und erst der Immobilienmarkt! »Es gibt einige Zutaten, die uns Sorge bereiten«, räumte Buch dahingehend ein, nannte Preisanstieg und Kreditschwemme und wurde dann wieder sehr grundsätzlich: »Es gibt durch die Niedrigzinsen einen gemeinsamen Faktor, der die Preise antreibt. Wir sehen überall, dass Anleger nach Investitionsobjekten suchen, die noch Rendite abwerfen, und es eine Flucht in Sachwerte gibt.«

Auf der Titelseite des Blattes war übrigens nicht dieses »Exklusivinterview« angezeigt, sondern eines mit Peter Sloterdijk »über den Boom künstlichen Lebens«, »die bastardische Komponente im typischen Erfolgsunternehmer« (nach Joseph Schumpeter) und einiges mehr. Die Plauderei mit dem rechtsliberalen Entertainer war dazu angetan, die Nerven zu beruhigen. Sloterdijk rief ein ehernes Gesetz in Erinnerung, an das nur glauben muss, wer ruhig schlafen will: »Aus Geldumlauf entsteht immer mehr Geldumlauf.« Leider ist er nicht Bundesbankpräsident.