»Jürgen muss nun nicht mehr im Park schlafen«

David Young/dpa Ferienunterkünfte statt bezahlbarem Wohnraum: Proteste gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum in eine Airbnb-Wohnung (Düsseldorf, 15.8.2019)

Sie haben die Öffentlichkeit am Dienstag über den Fall des Düsseldorfer Mieters Jürgen Schröder informiert, der trotz eines gültigen Mietvertrags obdachlos war. Was ist passiert?

Es handelt sich um eines von vielen Beispielen unverschämter Entmietungsstrategien profitgieriger Investoren. Die Firma Aka & Konys GmbH hatte das Haus in der Lennéstraße 1 bis 3 im Jahr 2018 gekauft. Die Aka Group kündigte an, dass in dem Haus hochwertige Eigentumswohnungen entstehen würden. Es wurden Abfindungen versprochen für Mieter, die ausziehen. Ersatzwohnraum wurde in Aussicht gestellt, aber nie organisiert. Im September 2021 wurde Jürgen dann vom Geschäftsführer des Unternehmens in ein Hotel vermittelt, in dem er für zwei Monate – den Zeitraum der Bauarbeiten in seiner Wohnung – unterkommen sollte. Für den dann höheren Mietpreis von 14 Euro pro Quadratmeter müsse Jürgen eine Ausnahmegenehmigung beim Amt beantragen. Die Wohnung ist jedoch bis heute nicht fertig renoviert, und anstatt des Wiedereinzugs in die eigenen vier Wände stellte die Firma die Zahlung des Hotelzimmers für Jürgen ein. Und so wurde er rausgeschmissen, weil er sich das Hotel nicht leisten konnte. Er schlief dann zwei Monate auf Pappkartons im Park. Bei den sinkenden Temperaturen sind solche Umstände lebensbedrohlich. In diesem Winter sind bereits zwei Obdachlose in Düsseldorf erfroren.

Wie konnte es soweit kommen?

Was Jürgen und die anderen Mieterinnen und Mieter des Hauses erfahren, steht beispielhaft für ein Problem, dass alle Mieter Düsseldorfs betreffen kann. Die Spekulation mit Bestandswohnraum wird durch den Ankauf und Verkauf von sanierungsbedürftigen Häusern vorangetrieben. Kaufpreise steigen immer weiter, und Renditen können nur noch durch Verdrängung, Entmietung und nach der Sanierung durch Neuvermietung zu Spitzenpreisen gesichert werden. Dadurch sinkt der Anteil an bezahlbarem Wohnraum stark. Letztlich kann dies nur beendet werden, wenn wir uns von der kapitalistischen Verwertung von Wohnraum verabschieden. Mit Reformschritten wie dem »Mietendeckel« oder dem Vorkaufsrecht kommen wir nach den letzten Gerichtsentscheiden aktuell nicht weiter.

Handelt es sich bei diesem Vorgang um einen Einzelfall, oder sind Ihnen weitere Fälle bekannt?

Wir sind auf das Firmennetzwerk, zu dem auch die Aka Group gehört, aufmerksam geworden, weil sich ein Mieter mit Problemen an uns gewendet hat. Daraufhin haben wir in verschiedenen Mietshäusern Briefe eingeworfen. Die Recherche ergab, dass einige Firmen des Netzwerkes sanierungsbedürftige Objekte aufkaufen. Teilweise werden wohl lediglich die Fassaden neu gestrichen und die Objekte dann teurer weiterverkauft, teils versuchen die Firmen jedoch auch direkt, alle Mieter des Hauses loszuwerden, um maximale Renditen zu erreichen. Dies geschieht zum Beispiel durch langwierige Umbaumaßnahmen, die mit Verschmutzung, Baulärm und unangekündigt auftauchenden Handwerkern einhergehen. Dazu kommen Mieterhöhungen und deutlich überhöhte Nebenkostenabrechnungen.

Was geschah, nachdem Sie mit dem Fall von Jürgen Schröder an die Öffentlichkeit gegangen sind?

Durch den Druck unserer Öffentlichkeitsarbeit haben wir einen ersten Teilerfolg bei der Aka Group erzielt. Die Immobilienfirma sorgte spontan dafür, dass Jürgen wieder Zutritt zu seiner Wohnung erhielt, zudem wurde diese in einen halbwegs bewohnbaren Zustand versetzt. Eine Wohnungstür, Lampen und ein Waschbecken wurden eingebaut. Jürgen muss nun nicht mehr im Park schlafen. Dieses Beispiel zeigt, dass die rein rechtliche Auseinandersetzung mit Vermietern nur bedingt erfolgversprechend ist. Wichtig ist, dass Mieterinnen und Mieter nicht davor zurückschrecken, an die Öffentlichkeit zu gehen. Unser Bündnis hat im Herbst dieses Jahres eine Anlaufstelle eröffnet, die Mietern die Möglichkeit gibt, sich bei uns zu melden. Wir vernetzen die Mieter, recherchieren gemeinsam mit ihnen und bringen je nach Fall ihre Anliegen an die Öffentlichkeit. So können wir hoffentlich langfristig bezahlbaren Wohnraum erhalten und die Verdrängung aus den Stadtvierteln verhindern.