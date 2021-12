Nächster harter Schlag

Khaled Abdullah/REUTERS Am Donnerstag attackierte Saudi-Arabien erneut Ziele in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa

Wegen fehlender Gelder müssen von Januar an die Lebensmittelrationen für acht von fast 20 Millionen notleidenden Jemeniten deutlich reduziert werden. Das teilte das Welternährungsprogramm (WFP) am Mittwoch mit. Lediglich fünf Millionen unmittelbar vom Abrutschen in eine Hungersnot Bedrohte bekämen weiter volle Rationen. Aufgrund fehlender Finanzmittel drohten zudem bald weitere Kürzungen, die den kompletten Ausschluss von Menschen aus den Programmen nötig machen könnten. 818 Millionen US-Dollar würden benötigt, um Unterstützung für die am schwersten Betroffenen bis Mai sicherzustellen. Fast zwei Milliarden Dollar brauche man, um Familien am Rande der Hungersnot im kommenden Jahr zu versorgen. Im Jemen ist die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren von Unterernährung bedroht.

Die neuen Kürzungen kommen zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. In den vergangenen drei Monaten haben laut WFP ohnehin immer mehr Familien zuwenig Nahrung zur Verfügung gehabt. Wegen der konstant fortschreitenden Währungsabwertung und Hyperinflation stehe die Wirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch. Zugleich kommen bei internationalen Geberkonferenzen immer weniger finanzielle Mittel zusammen. Im vergangenen März waren es lediglich 1,4 statt der benötigten 3,2 Milliarden Euro.

Verursacht ist die fatale humanitäre Lage neben den Kriegshandlungen insbesondere durch die von der Kriegskoalition unter Führung Saudi-Arabiens verhängte Vollblockade des Landes. Nicht nur werden Treibstoff-, Lebensmittel- und Medikamentenimporte über den Hafen von Hodeida behindert. Riad hat 2015 auch den jemenitischen Luftraum geschlossen und damit den von den Ansarollah kontrollierten Flughafen in der Hauptstadt Sanaa für kommerzielle Flüge außer Betrieb gesetzt. Infolge der Bombardierung des Flughafens durch die Kriegskoalition am vergangenen Sonntag können auch bislang zumindest eingeschränkt zugelassene Flüge mit Hilfsgütern nicht mehr landen, obwohl Koalitionssprecher Turki Al-Malki behauptet hatte, der Betrieb des Flughafens werde durch den Angriff nicht beeinträchtigt. Man habe lediglich militärische Standorte der Ansarollah getroffen, die für Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien genutzt würden. Das Bombardement sei »in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht« erfolgt und solle bewirken, dass »sich die Ansarollah auf Frieden einlassen«.

Wie bereits in der Vergangenheit hatte der Generalsekretär der Ansarollah, Abdul-Malik Al-Huthi, in einer kurz vor dem Angriff ausgestrahlten Fernsehansprache betont, man sei zum Frieden bereit, werde aber keine Kapitulation akzeptieren. Die Koalition müsse »ihre Aggression stoppen, ihre Belagerung aufheben und ihre Besatzung beenden«. Am Donnerstag morgen bombardierte die Kriegskoalition erneut – nach eigenem Bekunden Stützpunkte der Ansarollah – in Sanaa. Der von den Ansarollah betriebene Sender Masirah TV berichtete hingegen, zivile Häuser sowie ein Geburts- und Kinderkrankenhaus seien getroffen worden.

Die Kriegskoalition erklärte derweil generös, humanitäre Hilfsflüge für den Jemen könnten in Saudi-Arabien empfangen werden. In der Erklärung ist von einer Schließung des Flughafens in Sanaa durch die Ansarollah die Rede, ohne die Bombardierung als Ursache zu benennen.