Emmanuele Contini/imago images »Auf kommunaler Ebene droht eine enorme Kürzungswelle« (Schwimmbad in Berlin-Kreuzberg)

Die Gesamtverschuldung von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen bei privaten Geldgebern ist hierzulande im Jahr 2021 bis zum Ende des dritten Quartals um 5,1 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Größtenteils gehe das auf zusätzliche Ausgaben zur Bewältigung der Coronakrise zurück. Da die Ampelkoalition keinen Zweifel lässt, die verfassungsrechtlich verankerte »Schuldenbremse« spätestens 2023 wieder aktivieren zu wollen, drohen Kürzungsprogramme und ein weiterer Verlust politischer Handlungsfähigkeit.

Das ist gewollt. Denn Steuererhöhungen hat die Regierung aus SPD, Grünen und FDP in ihrem Koalitionsvertrag ausgeschlossen. Damit bleibt auf dem Weg zur Einhaltung der strikten Haushaltsregeln nur das Absenken öffentlicher Ausgaben. Im zunehmend handlungsunfähigen Staat sollen Zukunftsinvestitionen in erster Linie Privaten vorbehalten sein. Der Staat will das Kapital durch Risikoabsicherung und Kredite mobilisieren. Welche Investitionen getätigt werden, und wann, entscheiden dann in erster Linie die Gläubiger der öffentlichen Hand. Dass sich so das Klima oder die Reste der Sozialstaatlichkeit retten lassen, darf bezweifelt werden.

Insbesondere auf kommunaler Ebene droht eine enorme Kürzungswelle bei den Leistungen in eigener Zuständigkeit. Das beträfe unter anderem Schwimmbäder, Jugendklubs oder Frauenhäuser. Daran ändert auch das vergiftete Bonbon der Ampelkoalition für besonders hoch verschuldete Städte und Gemeinden nichts. Diese sollen zwar laut Koalitionsvertrag bei den Altschulden einmalig entlastet werden und so etwas Luft zum Atmen bekommen, allerdings zu einem hohen Preis: Sie müssen sich darauf einlassen, einen erneuten Anstieg der Verschuldung rechtssicher auszuschließen. Das läuft auf eine Art Ultraschuldenbremse für benachteiligte Regionen hinaus.

Besonders deutlich gestiegen ist die Verschuldung nach Angaben der Statistikbehörde in Bayern (12,4 Prozent), Sachsen (11,0 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (6,0 Prozent). Vor allem in Bayern sei dies auf Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie zurückzuführen. Corona hat dort heftig zugeschlagen. Andererseits ist die Lage des Freistaats im bundesweiten Vergleich weiterhin komfortabel, so dass die finanziellen Spielräume zur Eindämmung der Coronafolgen größer sind als andernorts, etwa im hochverschuldeten Bremen. Der Statistikbehörde zufolge hat der Stadtstaat seine Außenstände seit dem Jahresende 2020 durch eine geringere Schuldenaufnahme um stattliche 12,5 Prozent reduziert. Zu einem leichten Rückgang des Schuldenstandes kam es im Saarland und in Hessen.

Verhältnismäßig moderat ausgefallen ist auch der Schuldenanstieg der Kommunen – was deren bereits arg eingeschränkte Handlungsfähigkeit belegt. Gemeinden und Gemeindeverbände weisen zum Ende des dritten Quartals 2021 zusammengenommen einen Schuldenstand von 134,1 Milliarden Euro aus – ein Zuwachs um 0,5 Prozent gegenüber dem Jahresende 2020. Während in wirtschaftlich stärkeren Regionen wie Baden-Württemberg die Kommunen in der Krise viel Geld in die Hand nehmen konnten (plus 7,6 Prozent), mussten jene in Ländern wie dem Saarland (minus 7,9 Prozent) oder Brandenburg (minus 5,0 Prozent) die Ausgaben zurückfahren. Der Rückgang bei der kommunalen Verschuldung in letzterem erklärt sich allerdings auch dadurch, dass das Land im Rahmen des »Saarlandpakts« einen Teil der Ausstände übernommen hat.

Die Verschuldung des Bundes ist im Untersuchungszeitraum am stärksten angestiegen. Die Zuwachsrate lag bei 7,2 Prozent. Alles zusammengenommen steht der Gesamthaushalt nun mit 2.284 Milliarden Euro bei Banken, Unternehmen und anderen privaten Geldgebern in der Kreide, was laut der Statistikbehörde einer Pro-Kopf-Verschuldung von 27.477 Euro entspricht.