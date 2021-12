Evgenia Novozhenina/REUTERS Wladimir Putin während seiner Jahrespressekonferenz am Freitag in Moskau

Der russische Präsident Wladimir Putin hat auf seiner traditionellen Jahrespressekonferenz am Donnerstag deutlich gemacht, dass Russland die Ostausdehnung der NATO keinesfalls hinnehmen werde. Es habe schon fünf Erweiterungsrunden gegeben – wohin solle sich Russland denn noch zurückziehen, fragte der Staatschef rhetorisch. Er warf der westlichen Seite vor, Moskau systematisch betrogen und über seine Absichten getäuscht zu haben. »Sie lügen permanent und betreiben Haarspalterei«, so Putin wörtlich. Allerdings nannte er die ersten Reaktionen auf die russischen Vorschläge für Sicherheitsgarantien »positiv«.

Im Verhältnis zur Ukraine bestritt Putin russische Angriffsabsichten auf das südwestliche Nachbarland, beharrte aber auch darauf, dass die heutige territoriale Gestalt der Ukraine unnatürlich sei: Die Ukraine als Staat sei eine Schöpfung von Wladimir Iljitsch Lenin, so Putin, der ukrainischen Sowjetrepublik seien damals zutiefst russische Gebiete zugeschlagen worden. Auch wenn dies historisch gesehen nicht falsch ist: Die Äußerung kann als Infragestellung der heutigen ukrainischen Grenzen verstanden werden. Ein klares Bekenntnis zu ihnen war von Putin nicht zu hören. Er sei gern bereit, mit der ukrainischen Führung zu sprechen, wenn diese sich zu gutnachbarlichen Beziehungen gegenüber Russland bekenne und die Minsker Beschlüsse für die Regelung des innerukrainischen Konflikts umsetze. Statt dessen drohe die Ukraine den »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk aber mit militärischer Besetzung, und deren Bevölkerung solle nicht von einer Amnestie profitieren, sondern einer Lustration unterworfen werden. Auf dieser Grundlage gebe es nichts zu verhandeln.

Im übrigen war die Pressekonferenz das übliche unstrukturierte Gemisch aus verschiedensten Themen – von der Müllbeseitigung im Gebiet Leningrad, den Wohnungspreisen im Fernen Osten, der Frage, ob eine geplante Schnellbahnstrecke von Moskau nach St. Petersburg über Nowgorod geführt werden könne, bis zu der Frage, warum die Russinnen so wenige Kinder bekämen, obwohl doch der Staat die Familien fördere. Außerdem ging es, ganz ernsthaft, um Putins persönliches Verhältnis zum russischen Weihnachtsmann »Ded Moros« (Väterchen Frost). Vom Korrespondenten der britischen BBC nach der Einstufung russischer Medien als »ausländische Agenten« gefragt, sagte Putin, es seien erstens nur 74 und damit weniger als ein Prozent aller in Russland registrierten Medien so eingestuft, und zweitens sei das russische Gesetz dem US-amerikanischen nachempfunden, nur liberaler, weil es keine Strafvorschriften enthalte. Putins Sprecher Dmitri Peskow hatte in seiner Einleitung darauf hingewiesen, dass auch Vertreter dieser »Agentenmedien« für die Konferenz akkreditiert worden seien und dieselbe Chance wie andere hätten, ihre Fragen loszuwerden. In der Praxis kam es aber nicht dazu.